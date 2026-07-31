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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 31 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 31 Temmuz 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 13.310,27 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 31 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 17,35 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.310,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 31 Temmuz 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 4,30 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerindeki sert yükselişlerle pozitif bir seyir izleniyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 31 Temmuz 2026 BIST 100 2

Teknoloji hisselerindeki ralli, yapay zeka ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğuna dair umutları artırdı. Şirketlerin yapay zeka alanındaki büyük harcamalarının karlara dönüşeceğine dair iyimserlikle hisselerinde sert yükselişler görülürken, çip üreten şirketlerin hisseleri de son dönemde yaşadıkları keskin düşüşlerin bir kısmını telafi etti.

Analistler, yapay zekaya olan talebin hala sürdürülebilir gibi göründüğünü belirterek, dolayısıyla görülen satış dalgasının piyasaların sermaye harcamalarıyla ilgili bazı endişelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
345.75
3.012.402.033,75
% 2.44
10:44
ASTOR
294.25
2.483.951.983,25
% 2.35
10:44
SARAE
80.05
2.483.639.338,80
% -1.66
10:44
THYAO
311
2.339.930.340,50
% 0.89
10:44
AKBNK
62.25
1.962.015.662,15
% 1.06
10:44
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