Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen emekli maaşına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre en düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL olarak belirlendi.