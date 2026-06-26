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CANLI BORSA| Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Canlı borsa 26 Haziran 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 14.285,21 puana yükseldi.

CANLI BORSA| Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,46 puan ve yüzde 0,18 yükselişle 14.285,21 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 54,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

CANLI BORSA| Borsa günün ilk yarısında yükseldi 1

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 0,94 ile bilişim ve elektrik oldu.

CANLI BORSA| Borsa günün ilk yarısında yükseldi 2

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler risk algısını yükseltti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
328.25
8.829.780.037,50
% -0.08
16:21
EREGL
41.42
7.823.503.763,84
% 2.73
16:21
ASELS
358.5
6.563.223.690,25
% -4.02
16:21
ASTOR
291.25
3.803.673.268,25
% -2.51
16:21
YKBNK
40.44
3.517.686.559,88
% -0.15
16:21
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borsa haziran
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