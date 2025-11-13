FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 13 Kasım 2025 Perşembe... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 13 Kasım 2025 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 10.675,39 puandan başladı. İşte 13 Kasım 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 13 Kasım 2025 Perşembe borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,54 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.675,39 ,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,80 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile taş toprak oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KOZAL
31.7
1.589.073.849,54
% 2.32
10:16
ECOGR
24.48
1.425.855.411,80
% 9.97
10:16
THYAO
270.75
916.434.183,75
% 1.03
10:16
QUAGR
5.61
739.154.185,81
% -8.33
10:16
PEKGY
12.84
530.214.355,97
% 1.82
10:16

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

