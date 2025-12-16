FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 16 Aralık 2025 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 16 Aralık 2025 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.470,03 puandan başladı. İşte 16 Aralık 2025 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 16 Aralık 2025 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 1,28 artışla 11.456,34 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 16 Aralık 2025 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,69 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.470,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
274.25
2.536.749.001,75
% 0
10:52
ISCTR
13.97
1.826.021.013,35
% -0.57
10:52
EREGL
24.82
1.444.687.881,38
% -0.16
10:52
KCHOL
175.8
1.377.601.189,90
% -1.29
10:52
TUPRS
193.3
1.301.571.653,70
% -0.87
10:52

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

