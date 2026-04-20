Altın için İslam Memiş 'kalıcı olmayabilir' dedi 'Görebiliriz'

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler piyasaları etkilemeyi sürdürürken Finans Analisti İslam Memiş'ten piyasalardaki duruma ilişkin dikkat çeken yorumlar geldi.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Piyasalarda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkisi görülmeye devam ediyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,4 artarak 95,27 dolar oldu. Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,1 üstünde 6 bin 968 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, altın fiyatları ile ilgili beklentiler neler? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Finans Analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ve piyasalara dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4814 dolar, en düşük 4737 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 10.12 itibarıyla 4794 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6967 TL, en düşük 6831 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 09.57 itibarıyla 6.913 TL seviyesinde seyrediyor.

"KARIŞIK AMA ÇOK STRESLİ BİR HAFTA BEKLEMİYORUZ"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Karışık ama çok stresli bir hafta beklemiyoruz. Küresel piyasalarda bu hafta önemli veri akışları yok takip edeceğimiz, sadece Orta Doğu'dan gelen haber akışları bizim için önemli olacaktır. Malum Cuma günü Hürmüz Boğazı açıldı, Cumartesi günü kapandı. Cuma günü yükselişler vardı, yine haftaya düşüşlerle başladı piyasa.

Yüzde 9 civarında Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler vardı, yüzde 4 civarında yükselişle haftaya başladık. Ancak çok derin bir satış olmasını şahsen beklemiyorum. Şu anda Brent petrolün varil fiyatı 96,5 dolar seviyesinde, yüzde 3,5 yükselişle haftaya başladı. Burada 97 dolar, 98 dolar direnci var, aşağıda 94 dolar destek seviyesi var. Bu bant aralığını takip edeceğiz.

"BU SATIŞLAR BU HAFTA ÇOK KALICI OLMAYABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Söz konusu Brent petrol olunca karşısındaki bütün varlıklar da satıcılı başladı. Ons altın 4788 dolar seviyesinde. Ons altın tarafından da 4740 dolar destek seviyesi, buradan tekrar toparlanan bir trend görebiliriz. Yani bu satışlar bu hafta çok kalıcı olmayabilir diye düşünüyorum.

Ekonomik veri ajandasında şu anda önemli bir açıklama yok. Sadece Amerika-İran arasındaki gerilime odaklandığımız bir hafta olacak.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA PİYASALARIN TEPKİSİ

Piyasalar hızlı alışıyor. Özellikle daha önceki sert tepki hareketleri eskisi gibi yok. Piyasa buna hızlı alıştı ve artık piyasa şunu kabullendi; bu yıl manipülasyon yılı, ona göre günlük bazda pozisyon alacağız gibi bir izlenim var piyasalarda. Bu manipülasyon piyasası, yeni normal bu, yıl sonuna kadar devam edecek. O yüzden piyasalarda kısa vadeli işlem yapanlar dar bant aralığında işlem yapmaya gayret gösteriyorlar. Ama ana trend normalleşme üzerine. Yavaş yavaş normalleşme isteği var piyasalarda. Çok derin satışlar değil de biraz daha hızlı toparlanma bekliyor. O yüzden gelebilecek olumlu haber akışları hızlı toparlanmaları beraberinde getirebilir.

YATIRIMCIYA UYARI

Yine manipülasyon piyasası... Yine kısa vadeli işlemlerden uzak duracağız, yine varlıklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yine uzun vadeli bir strateji belirleyeceğiz. Bu piyasada işte 'düştü, yükseldi' modunda bir trend değil, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Ocak ayıyla bugün arasında mesela 10 gramlık bir bilezikte 10 bin lira fark ediyor, çeyrek altında 2 bin lira fark ediyor, bunları fırsat olarak görmek lazım, hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. O yüzden hazır yavaş yavaş düğün sezonu gelmişken bu hazırlığı bence bu ay bitirmek lazım"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

20 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.12 itibarıyla 4794 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.57 itibarıyla 6.913 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 10.01 itibarıyla 11.315 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 10.01 itibarıyla 22.632 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.12 itibarıyla 46.484 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 10.12 itibarıyla 114.306 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.911,53
6.912,35
% -0.77
10:50
Ons Altın / TL
214.930,97
214.964,22
% -0.77
11:05
Ons Altın / USD
4.789,26
4.789,83
% -0.84
11:05
Çeyrek Altın
11.058,44
11.301,69
% -0.77
10:50
Yarım Altın
22.047,77
22.603,38
% -0.77
10:50
Ziynet Altın
44.233,77
45.068,52
% -0.77
10:50
Cumhuriyet Altını
46.060,00
46.754,00
% -1.14
12:58
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

