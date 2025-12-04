FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 4 Aralık 2025 Perşembe... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 4 Aralık 2025 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puandan başladı. İşte 4 Aralık 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Ezgi Sivritepe

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamladı. İşte 4 Aralık 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 4 Aralık 2025 Perşembe... İşte BIST 100 endeksi 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 7,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TEHOL
31.54
1.733.701.591,42
% 3.48
10:19
THYAO
277
1.114.865.158,00
% 0.54
10:19
AKBNK
66.7
1.093.967.918,55
% 0
10:19
ISCTR
13.89
1.049.660.597,89
% 0.07
10:19
HALKB
41.04
894.353.309,56
% 0
10:19

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
