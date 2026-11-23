Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kaybederek 11.131,32 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 60,76 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.192,08 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,30 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden satış baskısına karşın ABD'de endeks vadeli kontratların pozitif seyretmesiyle yeni haftada yön arayışı öne çıkıyor.

Yeni haftada da yapay zeka veri merkezlerine yönelik borçla finanse edilen dev yatırımların, borçların geri ödenmesini ve yüksek şirket değerlemelerini haklı çıkaracak düzeyde getiri sağlayıp sağlayamayacağına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında şimdiye kadar 632 şüphelinin bulunduğunu, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çekya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar liraya tekabül eden yabancı para cinsinden varlığın dondurulduğunu ifade eden Gürlek, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır