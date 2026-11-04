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CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 4 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa 4 Kasım 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,22 yükselişle 11.157,96 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 4 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 4 Kasım 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 134,42 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.157,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 4 Kasım 2026 BIST 100 2

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile madencilik en çok gerileyen yüzde 2,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 4 Kasım 2026 BIST 100 3

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre, Senatodan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Söz konusu gelişmeyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Bu doğrultuda ABD'deki seçimlerin jeopolitik ve ekonomik açıdan önem taşıyan başlıklarını gelecek dönemin seyrine ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor. Yatırımcılar, özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisiyle Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak değerlendiriyor.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 4 Kasım 2026 BIST 100 4

Yurt içi piyasalarda ise genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ASELS
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THYAO
271.75
2.062.080.132,50
% 2.55
10:32
YKBNK
35.06
1.489.593.225,82
% 1.04
10:32
AKBNK
63.3
1.440.641.743,50
% 1.69
10:32
SASA
1.59
1.088.122.797,30
% 6
10:32
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