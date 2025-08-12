FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA EKRANI| Borsa günün ilk yarısında geriledi (12 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kaybederek 10.942,08 puana geriledi.

CANLI BORSA EKRANI| Borsa günün ilk yarısında geriledi (12 Ağustos 2025)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,25 puan ve yüzde 0,87 azalışla 10.942,08 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 45,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,01 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 3,28 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizlikler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
315.75
5.536.668.641,88
% 0
13:49
PGSUS
266.5
3.576.353.676,25
% -2.74
13:49
DAPGM
14.9
2.609.555.579,89
% 9.16
13:49
CANTE
2.28
2.424.935.492,75
% 4.59
13:49
ASELS
174.4
2.109.957.017,70
% -2.41
13:49

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştu. Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 18,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 63,3 milyar dolar açık verdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hükümet ilk zam oranını açıkladı!Hükümet ilk zam oranını açıkladı!
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de 5 şubesini kapatıyor!

Anahtar Kelimeler:
borsa borsa canlı borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

Deprem uzmanı İçelli Ege'yi işaret etti

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

2 aylık Deren Lina'nın kahreden ölümü!

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.