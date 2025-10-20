FİNANS

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılmıştı! Koç Holding hisselerinde düşüş

Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ile ilgili haber gündem oldu. Tomruk'un İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Gelişme sonrası Koç Holding hisselerinde düşüş yaşandı.

Hande Dağ

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ile ilgili haber gündem oldu. DHA'nın aktardığına göre; Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Tomruk ile ilgili haberlerin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Koç Holding hisselerinin yönünün aşağıya döndüğü öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; saat 10.45 itibarıyla Koç Holding hisselerindeki düşüş yüzde 3,00'ü aştı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
295.5
8.462.729.940,50
% 1.2
15:07
KCHOL
154.6
6.532.520.859,30
% 1.24
15:07
ASELS
203.9
5.380.232.773,20
% 4.62
15:07
AKBNK
57.15
5.170.962.411,10
% 4.19
15:07
ISCTR
11.69
4.558.164.560,97
% 3.63
15:07
