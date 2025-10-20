Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılmıştı! Koç Holding hisselerinde düşüş

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ile ilgili haber gündem oldu. DHA'nın aktardığına göre; Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Tomruk ile ilgili haberlerin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Koç Holding hisselerinin yönünün aşağıya döndüğü öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; saat 10.45 itibarıyla Koç Holding hisselerindeki düşüş yüzde 3,00'ü aştı.