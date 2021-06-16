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Döviz, kripto ve altın fiyatlarının gözü Fed açıklamasında!

16.06.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesi gerilediği seviyelerden yönünü 8.5'nin üzerine çevirirken bugün Fed, yarın ise TCMB'nin faiz kararları izlenecek.

Döviz, kripto ve altın fiyatlarının gözü Fed açıklamasında!

Dolar/TL Haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından dolardaki zayıf seyir ve Biden ile Erdoğan'ın görüşmeye yönelik iyimser beklentilerle 8.2865'e kadar gerilemişti. Ancak bu seviyeler kalıcı olmadı.

Erdoğan ve Biden, Pazartesi günü yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşme pozitif ve verimli olarak niteledi ancak ilişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermedi.

Erdoğan, Biden ile görüşmesine Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve bu nedenle F-35 programından fiilen çıkarıldığı S-400 füzelerini de ele aldıklarını ve konunun dışişleri ve savunma bakanları nezdinde izleneceğini ifade etti.

Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu hafta en düşük 8.2865'e kadar gerilemişti. Bu düşüşte belirleyici Biden-Erdoğan görüşmesine dair olumlu beklentilerdi.

Ancak kur ABD Türkiye görüşmesinden kısa vadede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlara bugün itibarıyla belirgin bir çözüm getirmeyeceğinin anlaşılmasıyla yükselişe geçti. Kur 8.5 üzerinde yeniden denge buldu.

Dolar/TL saat 0850'de 8.5425/8.5700 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 10.3608/10.3950 sepet bazında TL 9.4516/9.4825 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 384/388 seviyesindeydi.

ÖNCE FED TAKİP EDİLECEK

Asya borsaları zayıf seyir izlerken, yüksek varlık değerlemelerinin son derece ucuz para arzına bağlı olduğunu göz önüne alan yatırımcılar bugün sona erecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde temkinli oldular.

Yatırımcılar karar metni ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği toplantıda yer alması muhtemel para politikasında sıkılaştırma yanlısı ipuçlarını izleyecekler. Ayrıca Fed üyelerinin ekonomi ve faizler hakkındaki tahminleri de takip edilecek.

Dolar başlıca para birimleri karşısında bir ayın zirvesine yakın seyrederken, yatırımcılar son dönemdeki ABD enflasyonundaki yükselişin ardından Fed'in ekonomiye verdiği destek konusunda kullandığı dili değiştirip değiştiremeyeceğini yakından izleyecekler.

Fed'in bugün sona erecek para politikası toplantısının ardından, politika yapıcıları arasında 2020'de başlatılan devasa tahvil alım programının ne zaman ve ne hızla sona erdirilmesine yönelik ilk istişarelerin başladığını yazılı veya sözlü olarak ifade edeceği tahmin ediliyor.

Ancak çoğu yatırımcı merkez bankasının ekonomiyi destekleyici imkanlarını yakın gelecekte kısmaya başlayacağı gibi bir ipucu vermekten imtina edeceğini düşünüyor.

TCMB'DEN HAZİRAN'DA ADIM BEKLENMİYOR, İLK İNDİRİM İZLENİYOR

Türkiye'de politika faizinin %19 ile benzer ülkelere göre yüksek seviyelerde bulunması TL değer kayıplarını sınırlandıran en önemli unsur olmaya devam ediyor.

Bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yukarı yönlü riskleri gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Reuters anketine göre ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler bir önceki ankette yılın üçüncü çeyrekte yoğunlaşırken bu ayki dördüncü çeyreğe doğru kaydı.

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TCMB'nin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşımaya devam ediyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmadı.

Bu hafta piyasayı destekleyen bir diğer unsur ise Çin Merkez Bankası (PBOC) ile swap anlaşmasının boyutunun 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltilmesi oldu.

TCMB'den dün yapılan açıklamada Çin Merkez Bankası arasında iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak ve yerel para üzerinde ile ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan swap anlaşmasının büyüklüğü artırıldığı belirtildi. Açıklamada tutarın dün itibarıyla TCMB hesaplarına girdiği de belirtildi.

Bugün iç piyasada Hazine'nin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı da takip edilecek. Öte yandan Hazine'nin 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladığı uluslararası sukuk ihracına ilişkin detayları da açıklaması bekleniyor. İhraca 10 milyar dolara yakın talep gelirken nihai getiri de %5.125 olarak belirlenmişti.

Öte yandan piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise aşılama süreci olmaya devam ediyor. Bir önceki gün keskin artışla yaklaşık 771,000 ilk doz aşı yapılırken, tüm SGK'lı çalışanların aşı sırasının açılmasının ardından yapılan ilk doz aşı sayısı dün daha da arttı ve yaklaşık 1.1 milyona yükseldi

KRİPTO PARA TARAFI DA FED'E ODAKLANDI

Mart ayında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in yaptığı dijital para açıklaması kripto paraların düşüşüne neden olmuştu. Dijital paralarda ABD Kongresi'nin onayı ile hareket edeceklerini belirten Powell, kripto varlıkların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğunu vurgulamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilemişti.

Kaynak: Reuters

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