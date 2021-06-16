Döviz, kripto ve altın fiyatlarının gözü Fed açıklamasında!

Dolar/TL Haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından dolardaki zayıf seyir ve Biden ile Erdoğan'ın görüşmeye yönelik iyimser beklentilerle 8.2865'e kadar gerilemişti. Ancak bu seviyeler kalıcı olmadı.

Erdoğan ve Biden, Pazartesi günü yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşme pozitif ve verimli olarak niteledi ancak ilişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermedi.

Erdoğan, Biden ile görüşmesine Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve bu nedenle F-35 programından fiilen çıkarıldığı S-400 füzelerini de ele aldıklarını ve konunun dışişleri ve savunma bakanları nezdinde izleneceğini ifade etti.

Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu hafta en düşük 8.2865'e kadar gerilemişti. Bu düşüşte belirleyici Biden-Erdoğan görüşmesine dair olumlu beklentilerdi.

Ancak kur ABD Türkiye görüşmesinden kısa vadede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlara bugün itibarıyla belirgin bir çözüm getirmeyeceğinin anlaşılmasıyla yükselişe geçti. Kur 8.5 üzerinde yeniden denge buldu.