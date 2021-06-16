ABD'li dev yatırım bankasından Ethereum kararı: Türevlerini sunacak! İşte piyasada son gelişmeler

İş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy Incorporated'in 500 milyon dolarlık menkul kıymet satıp elde edeceği geliri Bitcoin almak için kullanmayı planladığını açıklaması da birimi destekledi.

BITCOIN 40 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KALDI

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 39,609.47 ve 41,295.27dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.59 düşüşle 40,310.30 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 22.27 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolar düşüşle 748 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,504.24 ve 2,639.23 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.95 düşüşle 2,533.61 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 3.44 ve piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 292 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 düşüşle 1.00 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.10 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.