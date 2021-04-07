DYO Boya'nın rekabet soruşturmasında gelişme!

DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. AŞ'nin, dikey anlaşma ve uygulamaları ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaların yapılıp yapılmadığının tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

DYO BOYA'NIN SÖZLÜ SAVUNMASI ALINDI

Sözlü savunma toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılmasına karar verildiğini aktaran Küle, sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. AŞ'nin ana bayiler arasında müşteri ve bölge kısıtlamasına gittiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma sonucunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin incelendiğini ifade etti. DYO Boya'nın uygulamalarına, ilgili kanunun 5. maddesi uyarınca muafiyet tanınamayacağını belirten temsilci, şirkete idari para cezası verilmesini istedi.