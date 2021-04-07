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Qua Granit halka arzı sonuçlandı: 2.3 milyar TL talep toplandı

BORSA HABERLERİ  | 07.04.2021 15:55 | Son Güncelleme

5-6 Nisan'da talep toplayan Qua Granite'in, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görecek. Teknik granit üreticisi Qua Granite'in halka arzına 2.3 milyar TL'lik talep geldi.

Qua Granit halka arzı sonuçlandı: 2.3 milyar TL talep toplandı

Talep toplama işlemi 5-6 Nisan'da gerçekleşen teknik granit üreticisi Qua Granite'in halka arzına 2.3 milyar TL'lik talep geldi.

QUA GRANITE'İN HALKA ARZI SONUÇLANDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'a son üç yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak katılacak olan Qua Granite'in halka arzına bugüne kadarki en yüksek yatırımcı katılımı gerçekleşti.

Açıklamada "Toplam 846,353 yatırımcı sayısı ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı" denildi.

Büyüklüğü 395 milyon TL olan halka arzda, satılan toplam 24 milyon adet payın 15 milyon adeti sermaye artırımı yoluyla, 9 milyon adedi de ortak satışı şeklinde gerçekleşti.

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Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olurken, Qua Granite payları BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Fiyatın 16.46 TL olduğu halka arza, 139.1 milyon adet karşılığı 2.3 milyar TL'lik talep gelirken, açıklamada "Böylelikle Borsa'da satış yöntemiyle yapılan halka arzlar içerisindeki en yüksek talep tutarına ulaşıldı" ifadesi yer aldı.

(Reuters)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şirketin açılış fiyatı nedir de bu kadar talep geliyor, üç gün sonra balon hep patlıyor, sonra parasını yatıran yıllarca taşı da taşı..
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