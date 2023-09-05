ebebek halka arzına 3,9 milyonluk rekor talep! Türkiye’deki her 20 kişiden 1’i bu hisseye koştu

Anne-bebek ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ebebek’in ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşen halka arzına 3 milyon 917 bin 194 yatırımcıdan 7,7 kat talep geldi. ebebek halka arzı, Borsa İstanbul’da bugüne dek gerçekleşen halka arzlar arasında en yüksek talep adediyle büyük bir rekora imza atarken, Türkiye’de 20 kişiden biri ebebek hissesi sahibi oldu.

Şirketin halka arzında toplam 40.000.000 pay 46,50 TL sabit fiyatla halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü ise 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşti. ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşen ebebek halka arzına 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep geldi.

YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCIDAN 6 KAT FAZLA TALEP

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6 katı, grup çalışanlarından nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan da nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5 katı talep geldi.

GONG TÖRENİ 7 EYLÜL’DE

Halka arz sonucunda toplam 3.803.496 bireysel yatırımcıya halka arza konu olan 40.000.000 nominal değerli hisselerin yüzde 48”i, 1.107 grup çalışanına yüzde 2’si, 208 yurt içi kurumsal yatırımcıya yüzde 25’i ve 24 yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise

yine yüzde 25’i dağıtıldı.

ebebek, 7 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek gong törenin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.



