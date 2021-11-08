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Elon Musk'ın anketi kendi başını yaktı: Tesla'nın hisseleri düştü! Peki Musk neden hisse satıyor?

08.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Elon Musk'ın yaptığı anket kendi başını yaktı. Hafta sonu takipçilerine hisse satıp satmayacağını soran Musk'ın aldığı cevap ise 'evet' oldu. Anketin ardından açılan piyasalarda Tesla hisseleri yüzde 7,8'lik bir düşüş kaydetti.

Elon Musk'ın anketi kendi başını yaktı: Tesla'nın hisseleri düştü! Peki Musk neden hisse satıyor?

Tesla hisseleri, Elon Musk'ın haftasonu Twitter üzerinde yayımladığı anketin sonucunda takipçilerinin yüzde 10'luk hisse satışına evet demesi sonrasında piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 7 düşüş kaydetti.

TWITTER'DAN TAKİPÇİLERİNE SORMUŞTU

Tesla’nın hisseleri Elon Musk’ın Twitter anketi sonrasında piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 7 düşüş kaydetti. Tesla CEO’su Musk Tesla hisselerinin ‘kaderini belirlemek’ için Twitter’da bir anket yayımlamıştı.

Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milyarderler vergisine atıfta bulunarak ‘Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar sürerken Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?’ sorusunu yöneltmişti.

Musk’ın bu sorusuna 3 milyona yakın yanıt geldi. Ankete katılanların yüzde 58'i hisse satışına ‘evet’ dedi.

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NEDEN SATIYOR?

ABD'de tartışılan milyarder vergisi planına gönderme yapan Musk, anketten çıkan sonuca uyacağını ifade etti. Milyarderler vergisi ABD Kongresi’nde onaylanırsa elinde dev bir servet bulunduran Musk, büyük bir vergilendirmeyle karşı karşıya kalacak.

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21 MİLYARLIK SATIŞ

Reuters hesaplamalarına göre, 30 Haziran itibariyle Musk’ın Tesla’daki hissesi yaklaşık 170,5 milyon hisseye ulaştı ve yüzde 10’luk satış Cuma günkü kapanışa göre 21 milyar dolara yakın olacak.

Bazı analizlere göre, anketin sonuçları ne olursa olsun, Musk muhtemelen bu çeyrekte milyonlarca hisse satmaya başlayacaktı. Bunun nedeni ise 15 milyar dolardan fazla olması öngörülen vergi faturası.

Musk, Tesla’dan maaş veya ikramiye almadığı için serveti Tesla’nın hisse fiyatındaki kazançlardan geliyor. Eylül ayında Musk, 2012’de kazandığı opsiyonları kullanmaktan elde edeceği kazancın yarısından fazlasını vergi ödeyeceğini söyledi.

Musk geçtiğimiz yıl gelir vergisinin düşük olması nedeniyle Texas’a taşınmıştı ancak Musk’ın 2020 öncesi gelirleri için ödemesi gereken vergi yine de Kaliforniya yasalarına göre hesaplanacak.

VERGİ ÖDEMEK İÇİN SATMAK ZORUNDA

Konu ile ilgili Reuters’a konuşan vergi hukuku uzmanı Bryan Springmeyer, “Vergi ödemek için opsiyon uygulamasından satın alınan hisselerin önemli bir miktarını tasfiye etmesi gerekeceğini varsayabiliriz” dedi.

Bunun yanında Tesla’nın yakın zamanda Musk’ın hisselerini teminat olarak kullanarak kredi aldığı ve bu satışlarla birlikte Musk’ın bu kredi yükümlülüklerinin bir kısmını geri ödemek isteyebileceği belirtildi.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ

Musk, piyasa değeri yakın zamanda 1 trilyon doları aşan dünyanın en değerli otomobil şirketi Tesla’da yüzde 23 hisseye sahip. Ayrıca SpaceX dahil olmak üzere bazı değerli şirketleri de elinde bulunduruyor.

Musk’ın güncel serveti Bloomberg milyarderler endeksine göre, 338 milyar dolar değerinde.

SERVETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Geçtiğimiz günlerde BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk'ın servetinin yüzde 2’si dünyadaki açlığı çözer” açıklamasında bulunmuştu.

Beasley, sadece 6 milyar doların 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söylemişti.

Musk, konu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, “6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli” yanıtını vermişti.

Fotoğraf : BBC
Kaynak: Reuters - Bloomberg

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