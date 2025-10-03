EMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. hissesinin performansı, 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yatırımcılar açısından önemli ipuçları sunmaktadır.

Hisse, önceki gün 20,66 TL'den kapanmıştı. 3 Ekim 2025 tarihinde 20,6 TL'den açıldı. Gün içinde en yüksek 20,8 TL, en düşük 20,3 TL seviyelerine ulaşıldı. Şu an itibarıyla hisse 20,7 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları sırasıyla 20,7 TL, 20,7 TL, 20,66 TL, 19,87 TL ve 19,55 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hisse fiyatının yatay bir seyir izlediğini göstermektedir. 20 TL seviyesi, önemli bir destek noktası haline gelmiştir.

Günlük bazda, hisse fiyatı önceki güne göre %0,19 artış göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların hisseye olan ilgisinin sürdüğünü gösterir. Fiyat, istikrarlı bir şekilde 20 TL seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmektedir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından değerlendirme yapılabilir. 20 TL seviyesi, güçlü bir destek noktasıdır. Direnç seviyeleri ise 20,8 TL ve 21 TL olarak belirlenmiştir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 20,7 TL seviyelerinde kalması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde, 20 TL'nin altına inilmesi durumunda 19,5 TL ve 19 TL seviyeleri destek olarak izlenecektir. 20,8 TL'nin üzerinde bir kapanış, 21 TL seviyesinin test edilmesine olanak tanıyacaktır.

EKGYO hissesinin performansı, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir süreçte bulunmaktadır. 20 TL seviyesinin korunması, hisse fiyatının istikrarlı bir şekilde yükselmesine katkı sağlayabilir.