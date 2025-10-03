ENKA INSAAT (ENKAI) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansını incelediğimizde kapanış fiyatının 71,3 TL olduğunu görüyoruz. Günün açılış fiyatı ise 71,4 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içinde hisse senedi en yüksek 71,9 TL'yi görmüştür. En düşük seviyese 70,55 TL'ye ulaşmıştır. Şu an hisse senedi 70,7 TL'den işlem görmektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları sırasıyla 70,7 TL, 71,3 TL, 70,4 TL, 70,55 TL ve 71,5 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durumda, hisse senedinin dar bir bantta hareket ettiği görülmektedir. Kapanış fiyatları 70,4 TL ile 71,5 TL arasında dalgalanmıştır.

Gün içinde açılış fiyatı 71,4 TL iken kapanış fiyatı 70,7 TL'ye gerilemiştir. Bu düşüş %0,98 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, kısa vadeli satış baskısına eğilim göstermektedir. Piyasanın temkinli bir seyir izlediği anlaşılmaktadır.

Destek ve direnç seviyeleri açısından 70,4 TL seviyesi önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi, 69,75 TL seviyesinin gündeme gelmesine yol açabilir. Öte yandan, 71,5 TL seviyesi kısa vadeli direnç noktası olarak takip edilmektedir.

Gün sonuna doğru hisse senedinin 70,7 TL seviyelerinde işlem görmesi beklenmektedir. Yatırımcılar piyasa koşullarını dikkate alarak karar vermelidir. Şirketin finansal durumu da önemli bir kriterdir.

Önümüzdeki günlerde ENKAI hissesinin 70,4 TL seviyesini destek olarak test etmesi muhtemeldir. Aynı zamanda 71,5 TL seviyesini aşmaya çalışabilir. Ancak piyasa belirsizlikleri ve şirketin güncel gelişmeleri hisse performansını etkileyebilir.