EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Erdemir hissesi (EREGL) 3 Ekim 2025 tarihindeki performansıyla yatırımcılar için önemli ipuçları sağlamaktadır. Hisse, önceki gün kapanış fiyatı olan 29,90 TL'den açılış yaptı. Gün içinde 29,34 TL ile 30,10 TL arasında dalgalandı. En düşük 29,34 TL ve en yüksek 30,10 TL seviyelerini gördü. Hisse, 29,66 TL'den işlem görerek önceki güne göre %0,80'lik bir düşüş yaşadı.

Son beş günün kapanış fiyatları 29,66 TL, 29,66 TL, 29,90 TL, 29,40 TL ve 29,36 TL olarak sıralanmaktadır. Bu fiyatlar, hisse fiyatının son günlerde yatay bir seyir izlediğini göstermektedir. Hisse fiyatı, 29,40 TL ile 29,90 TL arasında dalgalanmaktadır.

Teknik göstergelere bakıldığında, 10 günlük hareketli ortalama 30,27 TL seviyesindedir. RSI (14) 54,21 olarak gözlemlenmektedir. CCI (14) 16,62 ve Stochastic Oscillator (5) 17,89 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu göstergeler, hisse fiyatının nötr bir bölgede hareket ettiğini belirtmektedir.

Destek ve direnç seviyelerine bakıldığında, 29,40 TL seviyesi destek olarak öne çıkmaktadır. 30,10 TL seviyesi ise direnç noktasıdır. Hisse fiyatı 29,40 TL'nin altına inerse, 29,00 TL ve 28,50 TL seviyeleri destek olarak izlenmelidir. 30,10 TL'nin üstünde bir kapanış, 30,50 TL ve 31,00 TL seviyelerine doğru bir yükselişi tetikleyebilir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 29,40 TL ile 30,10 TL arasında dalgalanması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde, 29,40 TL'nin altına inilmesi durumunda 29,00 TL ve 28,50 TL seviyeleri izlenmelidir. 30,10 TL'nin üzerinde kapanış yapmak, 30,50 TL ve 31,00 TL seviyelerine doğru bir hareketi başlatabilir.

Erdemir hissesinin kısa vadeli görünümü nötrdür. Yatırımcılar, hisse fiyatının destek ve direnç seviyelerini izlemelidir. Piyasa koşullarına göre stratejilerini bu çerçevede belirlemeleri önemlidir.