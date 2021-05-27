Ford Otosan Driventure'ı kurdu, iki şirkete yatırım yaptı

Şirketin yayımladığı bültende şirketlere ne oranda ortak olunduğu ve ne miktarda yatırım yapıldığının bilgisi yer almadı.

Bültene göre Optiyol, ticari araçlarların rotaları için zaman ve maliyet optimizasyonu yapıyor. Bluedot ise elektrikli araçlar ile şarj istasyonlarının eşleştirilmesi de dahil olmak üzere "akıllı mobilite çözümleri" alanında faaliyet gösteriyor.

Bültende Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün "girişim ekosistemini hem Türkiye'de hem dünyada takip edebilecek, fırsatları ve yeni teknolojileri anlayacak bir yapı oluşturmaya karar verdik... Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Reuters



