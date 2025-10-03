FİNANS

FORD OTOSAN (FROTO) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Ford Otosan (FROTO) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı, yatırımcılar için önemli ipuçları sunmaktadır. Hisse, önceki gün 100,3 TL kapanış fiyatıyla açılmıştır. Gün içinde, fiyat 98,9 TL ile 101,2 TL arasında dalgalanmıştır. Hisse, günü 99,9 TL'den kapatmıştır. Bu kapanış, önceki güne göre %0,4'lük bir düşüşü göstermektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatlarına bakıldığında, 100,7 TL, 99,4 TL, 99,05 TL, 100,3 TL ve 99,9 TL seviyeleri görülebilmektedir. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde yatay seyrini sürdürdüğünü göstermektedir. Hisse fiyatı, 99 TL ile 101 TL arasında hareket etmektedir.

Teknik analiz açısından, FROTO hissesinin destek ve direnç seviyeleri önemlidir. Destek seviyesi 98,9 TL olarak belirlenmiştir. Direnç seviyesi ise 101,2 TL'dir. Bu seviyeler, hisse fiyatının bu aralıkta hareket etme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır.

Günlük teknik göstergelerde, RSI (14) değeri 55,146 ile 'Al' sinyali vermektedir. Stokastik Osilatör (9,6) değeri 69,85 ile 'Al' sinyalini desteklemektedir. Ancak, MACD (12,26) değeri -0,09 ile 'Sat' sinyali vermektedir. Bu göstergeler, kısa vadeli alım sinyallerinin baskın olduğunu gösteriyor. Ancak, bazı göstergeler karışık sinyaller vermektedir.

Önceki gün kapanış fiyatı 100,3 TL'den 99,9 TL'ye gerileyen hisse, %0,4'lük bir düşüş yaşamıştır. Bu durum, kısa vadeli satış baskısının arttığını keskinleştirmektedir. Yatırımcıların temkinli yaklaşması gerektiği anlaşılmaktadır.

FROTO hissesinin teknik göstergeleri ve fiyat hareketleri incelendiğinde, kısa vadeli alım sinyallerinin baskın olduğu görülmektedir. Ancak bazı göstergeler karışık sinyaller vermektedir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini dikkate alarak, piyasa koşullarını ve şirketin finansal durumunu dikkatle değerlendirmeleri önemlidir.

