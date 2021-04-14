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Galata Wind Enerji halka arz tarihi ve hisse fiyat aralığı belli oldu! İşte Galata Wind Enerji banka bilgileri

14.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halka arz için SPK'ya başvuran Galata Wind Enerji'nin talep toplama tarihi 15-16 Nisan olarak açıklandı. Galata Wind Enerji'nin hisse fiyatı 5,06 olarak aktarılırken, talep toplama işlemi ise Garanti BBVA Yatırım liderliğinde yapılacak.

Galata Wind Enerji halka arz tarihi ve hisse fiyat aralığı belli oldu! İşte Galata Wind Enerji banka bilgileri

Galata Wind Enerji'nin halka arzında talepler 15-16 Nisan'da toplanacak
Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ'nin halka arzı için talep toplama süreci yarın başlayacak.

GALATA WIND ENERJİ'NİN YÜZDE 25'İ HALKA ARZ EDİLİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ'ye ait payların yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30'a çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Galata Wind'in portföyü, iş modeli ve verdiği taahhütlerle Türkiye'nin ilk yeşil halka arzını yapmasının iş ve ekonomi dünyasında büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding'de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind'in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3'e denk geliyor. "

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GALATA WIND ENERJİ HİSSE FİYAT ARALIĞI

Söz konusu halka arzda talep toplama süreci yarın başlayacak ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul'da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 lira olarak belirlendi.
Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

SÜRDÜREBİLİR VE ÇEVRE DOSTU

Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği ve sermaye yapısının yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

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"Galata Wind Enerji AŞ, halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen net borç/toplam aktif oranıyla en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar liralık kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha şeffaf bir yapıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuyan, şirket olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarının altını çizerek, "Yaklaşık 775 gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Garanti BBVA
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Umarım dağıtım eşittir. Oransal dağıtım ise girilmez. Oransal olursa godoman arz :)

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