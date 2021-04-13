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Suwen'de halka arz için SPK'ya başvurdu!

BORSA HABERLERİ  | 13.04.2021 11:48 | Son Güncelleme

Son yıllarda halka arz başvurusu yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak kadın iç giyim markası Suwen halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğuna dair açıklama yaptı.

Suwen'de halka arz için SPK'ya başvurdu!

Türkiye'de son yıllarda halka arz başvurularının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak kadın iç giyim markası Suwen, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

SUWEN HALKA ARZ İÇİN BAŞVURDU

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, SPK’ya iletilen taslak izahnamenin şirketin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın ve Gedik Yatırım’ın adresli internet sitelerinde yayımlandığı bilgisine yer verildi.

Bloomberg'te yer alan haberde, şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre Türkiye’nin iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde ikinci ve mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen kadın iç̧ giyim perakende şirketi olan Suwen, 2020 yıl sonu itibariyla Türkiye’nin 81 ilinin 35’inde olmak üzere toplam 111 mağazası ve 573 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

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HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.


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