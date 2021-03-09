FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi: İşte yükselmesinin nedeni!

GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi: İşte yükselmesinin nedeni!

BORSA HABERLERİ  | 09.03.2021 11:20 | Son Güncelleme

ABD'li bilgisayar ve konsol oyunları perakendecisi GameStop'ın hisseleri, ABD mali canlandırma paketiyle sağlanan desteklerin hisselere aktarılacağı beklentisinden dolayı yüzde 40 oranından fazla yükseldi.

GameStop hisseleri yüzde 40'dan fazla yükseldi: İşte yükselmesinin nedeni!

ABD'li bilgisayar ve konsol oyunları perakendecisi GameStop'ın hisseleri, ABD mali canlandırma paketiyle sağlanan desteklerin hisselere aktarılacağı beklentisi ve şirketin kendi içindeki dönüşüm haberiyle dün %40'tan fazla yükseldi.

Reddit gibi internet forumlarında örgütlenen küçük yatırımcılar, geçtiğimiz aylarda GameStop ve AMC Entertainment gibi bazı küçük şirketlerin hisselerinde büyük dalgalanmalara sebep olarak, Wall Street'teki büyük yatırımcılara meydan okumuşlardı.

Teşvik Paketi'nin Temsilciler Meclisi’nde ne zaman onaylanacağı açıklandıTeşvik Paketi'nin Temsilciler Meclisi’nde ne zaman onaylanacağı açıklandı

GAMESTOP HİSSELERİ YÜKSELDİ

GameStop hisseleri dünü %41.2 primle 194.50 dolarda kapatarak 1 Şubat'tan beri olan en yüksek kapanış seviyesine ulaşmış oldu. Hisselerin yükselmesinin bir diğer sebebi de hissedarların ABD'li online evcil hayvan maması şirketi Chewy kurucusu Ryan Cohen'i GameStop'ı e-ticaret iş modeline geçirmesi için yeni strateji komitesinin başına geçirmeleri oldu. GameSpot hisseleri gün içinde %53 kadar kazanım gösterdi.

Reddit internet sitesinin Wallstreetbets sayfasında toplanan küçük yatırımcıların etkisiyle diğer bazı şirket hisseleri de yükseldi. AMC Entertainment %15.4 yükselirken, kulaklık üreticisi Koss Corp %27.5 kazanım gösterdi ve Rocket Companies %3.0 arttı.

Bazı piyasa gözlemcileri, ABD Senatosu'nun geçen hafta sonu geçirdiği, içinde her ABD'liye 1,400 dolarlık ödeme desteği de bulunan 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketinin hisse senetlerinin yükselmesinde payının olabileceğini belirttiler.

(Reuters)

Reddit'ten halka arz kararıReddit'ten halka arz kararı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Hakan Atilla istifa etti! Hakan Atilla istifa etti!
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı
Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi
Kısıtlama kalktı, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EBRD, Migros'a 60 milyon euro kredi sağladı!
EBRD, Migros'a kredi sağladı
Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı
Borsa İstanbul'da gong İş'te Kadın için çaldı
Son Dakika: Hakan Atilla istifa etti! Borsa İstanbul'dan açıklama geldi
Hakan Atilla istifa etti!
Reddit'ten halka arz kararı
Reddit'ten halka arz kararı
Garanti BBVA'dan temettü planı
Garanti BBVA'dan temettü planı
SPK'dan pay takaslarıyla ilgili yeni düzenleme
SPK'dan yeni düzenleme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.