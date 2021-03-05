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Reddit'ten halka arz kararı

BORSA HABERLERİ  | 05.03.2021 18:07 | Son Güncelleme

Gamestop çılgınlığı ile adını duyuran sosyal medya platformu Reddit'in halka arza hazırlığı yaptığı açıklandı. New York Times'ta yer alan habere göre, halka arz hazırlıklarına yönelik olarak şirket yeni bir yönetici istihdam etti.

Reddit'ten halka arz kararı

Küresel sermaye piyasasının gündeminden düşmeyen Gamestop çılgınlığının ortasındaki sosyal medya platformu Reddit'in halka arz için hazırlık yaptığı açıklandı.

REDDİT'TE HALKA ARZ AÇIKLAMASI

New York Times'ta ye alan habere göre sosyal haber ve tartışma sitesi olan Reddit tarafından yapılan açıklamada, halka arz açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Reddit’in halka arzı öncesi şirketin ilk finans müdürü olarak Drew Vollero'yu göreve getirdikleri bildirildi.

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Bloomberg'te yer alan habere göre, "Reddit halka açılacak mı?" sorusunu cevaplayan Reddit'in CEO'su Steve Huffman, “Bunu düşünüyoruz ve çalışmalar bu yöne doğru ilerliyor.” açıklamasını yaptı.

Reddit'te finans müdürü olara göreve getirilen 55 yaşındaki Vollero’nun daha önce Mattel, Snap ve Allied Universal gibi şirketlerin finans departmanlarında çalışmış. Vollero’nun halka arz sürecini yönetmesi bekleniyor.

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HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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