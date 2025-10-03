GARANTİ BANKASI (GARAN) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu izliyor. Günlük işlem verilerine göre, GARAN hissesinin açılış fiyatı 145,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içinde en yüksek 146,80 TL ve en düşük 140,00 TL seviyeleri kaydedilmiştir. Şu an, hisse 140,50 TL'den işlem görmektedir.

Önceki gün kapanış fiyatı 146,00 TL idi. Güncel fiyatla kıyaslandığında %3,77 değer kaybı yaşanmıştır. Bu durum, yatırımcılar arasında endişe yaratabilir. Piyasa duyarlılığını ise olumsuz etkileyebilir. Son 5 günün kapanış fiyatları, sırasıyla 140,50 TL, 146,00 TL, 139,80 TL, 137,60 TL ve 139,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, hisse fiyatının dalgalı seyir izlediğini gösteriyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği aşikardır.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 140,00 TL kısa vadeli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde, 137,60 TL ve 135,00 TL izlenebilir. Öte yandan, 146,00 TL kısa vadeli direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması durumunda, 146,80 TL ve 148,00 TL seviyeleri takip edilmelidir.

Gün sonu kapanış fiyatı henüz netleşmemiştir. Piyasa kapanışına kadar hisse fiyatının 140,00 TL ile 146,00 TL arasında dalgalanması bekleniyor. Yatırımcılar, kapanışa kadar gelişmeleri dikkatle izlemelidir. Kararlarını buna göre almalıdırlar.

Önümüzdeki günlerde GARAN hissesinin performansı, genel piyasa koşulları ile bankacılık sektöründeki gelişmelerden etkilenmeye devam edecektir. Şirketin finansal raporları da önemli bir faktördür. Yatırımcıların bu unsurları göz önünde bulundurarak stratejik kararlar almaları gerekmektedir. Ayrıca risklerini yönetmeleri de elzemdir.