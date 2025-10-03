FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

GARANTİ BANKASI (GARAN) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

GARANTİ BANKASI (GARAN) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

GARANTİ BANKASI (GARAN) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu izliyor. Günlük işlem verilerine göre, GARAN hissesinin açılış fiyatı 145,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içinde en yüksek 146,80 TL ve en düşük 140,00 TL seviyeleri kaydedilmiştir. Şu an, hisse 140,50 TL'den işlem görmektedir.

Önceki gün kapanış fiyatı 146,00 TL idi. Güncel fiyatla kıyaslandığında %3,77 değer kaybı yaşanmıştır. Bu durum, yatırımcılar arasında endişe yaratabilir. Piyasa duyarlılığını ise olumsuz etkileyebilir. Son 5 günün kapanış fiyatları, sırasıyla 140,50 TL, 146,00 TL, 139,80 TL, 137,60 TL ve 139,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, hisse fiyatının dalgalı seyir izlediğini gösteriyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği aşikardır.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 140,00 TL kısa vadeli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde, 137,60 TL ve 135,00 TL izlenebilir. Öte yandan, 146,00 TL kısa vadeli direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması durumunda, 146,80 TL ve 148,00 TL seviyeleri takip edilmelidir.

Gün sonu kapanış fiyatı henüz netleşmemiştir. Piyasa kapanışına kadar hisse fiyatının 140,00 TL ile 146,00 TL arasında dalgalanması bekleniyor. Yatırımcılar, kapanışa kadar gelişmeleri dikkatle izlemelidir. Kararlarını buna göre almalıdırlar.

Önümüzdeki günlerde GARAN hissesinin performansı, genel piyasa koşulları ile bankacılık sektöründeki gelişmelerden etkilenmeye devam edecektir. Şirketin finansal raporları da önemli bir faktördür. Yatırımcıların bu unsurları göz önünde bulundurarak stratejik kararlar almaları gerekmektedir. Ayrıca risklerini yönetmeleri de elzemdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Kira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleştiKira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleşti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
33.36
3.075.559.352,06
% -2.4
10:36
THYAO
316.5
2.394.524.043,50
% 0.48
10:36
AKBNK
61.25
2.318.699.250,40
% -1.92
10:36
ISCTR
13.74
1.751.496.164,68
% -1.51
10:36
DOFRB
144.9
1.641.039.628,20
% 6.78
10:36
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.