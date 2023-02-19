Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

Altında güncel fiyatlar piyasa izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde tamamlanan FED faiz toplantısında faizler 25 baz puan yükseltilmiş ve son 16 yılın en yüksek seviyesi olan 4,50 - 4,75 seviyesine çıkarılmıştı. Sıradaki toplantı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? İşte 19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.116,87 1.117,06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.787,00 1.826,39

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.562,82 3.652,79

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 34.729,31 34.753,76

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.429,00 18.688,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.147,98 7.283,23

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.605,00 7.662,00

