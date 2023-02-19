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Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

19.02.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, çeyrek, yarım, ata altında güncel alış satış fiyatları araştırılıyor. Gram altın, piyasaların kapandığı 17 Aralık akşamında yüzde 0,36 değer kazanarak bin 116 TL'ye yükseldi. Çeyrek, yarım, ata altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Peki gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? İşte 19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

Altında güncel fiyatlar piyasa izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde tamamlanan FED faiz toplantısında faizler 25 baz puan yükseltilmiş ve son 16 yılın en yüksek seviyesi olan 4,50 - 4,75 seviyesine çıkarılmıştı. Sıradaki toplantı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? İşte 19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.116,87 1.117,06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.787,00 1.826,39

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.562,82 3.652,79

Gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat gram, çeyrek, ata altın fiyatları kaç TL oldu?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 34.729,31 34.753,76

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 18.429,00 18.688,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 7.147,98 7.283,23

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.605,00 7.662,00

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yarım altın ata altın çeyrek gram

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