SPK, Hepsiburada'nın da aralarında olduğu birçok şirketin halka arzını onayladı

SPK tarafından yayınlanan 27 Mayıs 2021 tarihli bültende; BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret, Oyak Yatırım Menkul Değerler ve Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun halka arzına onay verildiği duyuruldu. SPK tarafından yapılan açıklamada e-ticaret devi Hepsiburada.com'un yurt dışına halka arzına onay verildi. Türkiye'nin önemli e-ticaret sitelerinden birisi olan N11.com'un ise 182.6 milyon liradan 215.6 milyon liraya yükseltilecek 33 milyon lira tutarındaki sermayesinin halka arz edileceği belirtildi. HEPSİBURADA.COM YURT DIŞINA HALKA ARZ OLUYOR SPK tarafından dün yayımlanan bültende, Hepsiburada'nın tamamına sahip olan şirkete atıfta bulunularak, "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi. D-Market'in sermayesinin %75'i Doğan ailesi mensuplarına, %25'i ise TurkCommerce BV şirketine ait. ABD'li varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, Turkcommerce BV şirketini 2020 yılında satın alınmıştı.

N11.COM HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPTI İnternet alışveriş ve e-ticaret sitesi n11'in sahibi olan Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ, yurtiçinde halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Doğuş Holding ve Güney Koreli SK Group'un yarı yarıya ortak olduğu Doğuş Planet'in 20 Mayıs'ta halka arz için SPK'ya başvurduğu bilgisi dün şirketin internet sitesinde yayımlanan taslak izahnamede yer aldı. Dün yayımlanan taslak izahnamede hisse başı halka arz fiyatı yer almadı, ancak şirketin 182.6 milyon liradan 215.6 milyon liraya yükseltilecek 33 milyon lira tutarındaki sermayesinin halka arz edileceği belirtildi. Kesinleşmemiş bu rakamlara göre şirketin %15.3'ü halka arz edilecek. Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre Türkiye e-ticaret pazarında %6.5 pay ile üçüncü büyük oyuncu olan şirketin toplam ticaret hacmi %48 artışla 8.2 milyar lira oldu. Satıcılardan alınan komisyon, lojistik ve reklam başta olmak üzere çeşitli gelir kalemlerinden oluşan 2020 hasılatı %56 artışla 1 milyar lira, 2020 yılı net kârı %33 artışla 58.5 milyon lira olarak gerçekleşti.