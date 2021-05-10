Halka arzı tamamlanan Penta Teknoloji'den 'istikrarlı büyüme' açıklaması!

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı Penta Teknoloji’nin halka arz süreci tamamlandı. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalarda da ifade edildiği üzere; Penta Teknoloji’de halka arz hisse payları hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleşti. 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sonrası; hisselerin yüzde 54,54’ü Yıldız Holding’in de kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu tarafından, yüzde 45,46’sı da yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı.

"İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yıldız Holding’den yapılan açıklamada; “Holding olarak kurucularından olduğumuz İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji’ye destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü finansal yapısıyla teknoloji sektöründe büyük bir gelecek vaat eden, büyüme ve gelişme hedeflerine inandığımız Penta Teknoloji’nin yatırımcılarından biri olarak, halka arz sonrasında tüm hissedarlarımızla birlikte istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz” denildi.

PENTA HALKA ARZ BORSA KODU

Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek.

Kaynak: İHA



