FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek açıklama: SpaceX uydu yerleştirmede Dogecoin kabul edilecek!

Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek açıklama: SpaceX uydu yerleştirmede Dogecoin kabul edilecek!

10.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yörüngeye uydu yerleştirme ücreti olarak kripto para piyasalarının dördüncü en yüksek hacimli birimi Dogecoin kabul edeceğini açıkladı.

Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek açıklama: SpaceX uydu yerleştirmede Dogecoin kabul edilecek!

Açıklamanın ardından hızla yükselen Dogecoin, son 24 saatte 0.4257 dolardan, 0.5943 dolara kadar yükseldikten sonra 0.5359 dolara çekilirken, haftalık kazancı yüzde 41'i aştı.

Taşıyacağı uyduları ayın yörüngesine yerleştirmek üzere aya seyahat edecek olan rokete de DogeSpaceX adı verildi. DogeSpaceX adlı roketin 2022 yılının ilk çeyreğinde fırlatılması planlandı.

Elon Musk, Nisan ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "gerçek aya gerçek Dogecoin indireceklerini" vurgulamıştı. Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, DogeSpaceX'in aya seyahatinin Dogecoin ile finanse edileceğini doğruladı.

Musk yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, SpaceX'in önümüzdeki yıl yapacağı aya seyahati "uzaydaki ilk kripto olacak" diye nitelendirdi.

Yapıla açıklamaya göre, 2022'nin ilk çeyreğindeki aya fırlatma işlemi SpaceX Falcon 9 roketinin kullanımıyla Geometric Energy Corporation (GEC) tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Ripple'dan 'balina cüzdan' açıklaması! Kripto para piyasasında son gelişmelerRipple'dan 'balina cüzdan' açıklaması! Kripto para piyasasında son gelişmeler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Elon Musk'tan son dakika 'Dogecoin' paylaşımı! Uzaydaki ilk kripto para olacak!Elon Musk'tan son dakika 'Dogecoin' paylaşımı! Uzaydaki ilk kripto para olacak!
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

Bakan duyurdu, bugün hesaplarda!

Bakan duyurdu, bugün hesaplarda!

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

Elon Musk'tan son dakika 'Dogecoin' paylaşımı! Uzaydaki ilk kripto para olacak!

Elon Musk'tan son dakika 'Dogecoin' paylaşımı! Uzaydaki ilk kripto para olacak!

Dolarda son durum

Dolarda son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.