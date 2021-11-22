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Hem sahada hem borsada kazandı!

22.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yapılan derbinin ardından sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin, Borsa İstanbul'daki hisseleri yüzde 8 yükselişle haftaya başladı.

Hem sahada hem borsada kazandı!

Fenerbahçe'nin dünkü Galatasaray galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri haftaya yüzde 8 yükselişle başladı.

Süper Lig'in 13. haftasındaki karşılaşmaların sonuçları Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi fiyatlarını da etkiledi.

FENER'İN HİİSELERİ YÜKSELDİ GALATASARAY'IN DÜŞTÜ

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'nin hisse fiyatı haftaya yüzde 8 artışla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 7 yükselişle 32,14 liradan işlem görürken, Galatasaray hisseleri yüzde 5,8 düşüşle 4,05 lira seviyesinde bulunuyor.

Hafta sonu Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ın hisse fiyatı da yüzde 6 değer kaybederken, bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 3,3 primle 8,87'den işlem görüyor.

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Hafta sonu oynanan maçların ardından Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 30 puanla Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 23 puanla beşinci, Galatasaray 21 puanla sekizinci ve Beşiktaş 20 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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