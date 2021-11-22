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Türk Ticaret Bankası (Türkbank) 20 yıl sonra yeniden açılıyor

22.11.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2002'de tamamen tasfiye edilen Türk Ticaret Bankası'na (Türkbank) 20 yıl sonra yeniden faaliyet izni verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.

BDDK’nın Resmi Gazete’nin 20 Kasım tarihli sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türk Ticaret Bankası’na, Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

2002'DE TASFİYE EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin ilk özel bankası olan Türk Ticaret Bankası 2002'de tasfiye edilmişti.
Reuters'te yer alan habere göre, Türkbank'ın yeniden açılışına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı Resmi Gazete'de (20 Kasım 2021) yayımlandı.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

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YÜZDE 98,5'İ TMSF'NİN

Bankanın yüzde 98,50 oranında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) olduğu belirtilirken, yüzde 1,50'luk payın 'diğer hissedarlara' ait olduğu açıklandı. Bankanın nominal sermayesi de 120 milyon TL olarak belirtildi.

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1913 YILINDA KURULDU

Adapazarı'nda 1913’te Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyete başlayan banka 1924’te hayatını Anonim Şirket olarak sürdürdü. 1928’de unvan değiştiren banka Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye dönüştürüldü. 1937’de de bugünkü ismini alarak ticari faaliyetini sürdürdü.


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