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Her semtte onlarca mağazası bulunan BİM, 40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor!

15.09.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de hemen her mahallede bulunan BİM, mağazasında satmak üzere şekerleme ve bisküvi şirketi kuracak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verildiği belirtildi.

Her semtte onlarca mağazası bulunan BİM, 40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor!

Her semtte onlarca Türkiye genelinde ise binlerce mağazası bulunan BİM yeni atılımda bulundu. Şirket yönetim kurulu, mağazalarda satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyelerinde yapmak için şirket kurma kararı aldı.

SERMAYESİ 40 MİLYON LİRA

Şirketten yapılan açıklamada yönetim kurulunun aldığı karara göre mağazada satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin yapılması için 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verdiği duyuruldu.

BÜYÜK ORTAKLIKLARI VAR

Böylece BİM bağlı ortaklıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu. BİM, BİM Stores SARL, İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik, BİM Stores LLC, GDP Gıda Paketleme, Flo Mağazacılık, Dost Global danışmanlık şirketlerinin bazılarının tamamına bazılarının da bir kısmına sahip durumda.

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