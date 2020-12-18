Hisse senetleri güncellenme saatleri 2021... Borsa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021!

Borsaya giren ve para kazanmak isteyen kişiler 2021 Borsa İstanbul çalışma saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Sonuçta borsada işlem yapmak ve hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek olukça önemli bir konu. Sadece Türkiye değil, Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri de merak ediliyor. Hisse alım satım yapanlar ve borsaya yeni başlayanlar, hisse senetleri saat kaçta güncelleniyor öğrenmek istiyor. Hisse senetlerinin güncellenme saatleri, borsa için oldukça önemli bir konu. 2021 Borsa saat kaçta açılıyor? İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021...

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR / KAPANIYOR?

Hisse senedi olanlar ve borsada işlem yapanlara Borsa İstanbul çalışma saatlerinin sabah 09:30'da başladığını belirtelim. Borsa İstanbul kapanış saati ise 18:10 olarak belirtilmişti. Bu saatler dışında hafta sonu herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. BİST resmi tatillerde çalışıyor mu merak edenlere, Borsa İstanbul'un çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda çalışmayıp, işlem yapmadıklarını belirtelim. Hisse senedi sahiplerinin anlık alıp sattığı hisselerden dolayı yatırım amaçlı kullanabileceği farklı saatlerde var.