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Hisse senetleri güncellenme saatleri 2021... Borsa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021!

BORSA HABERLERİ  | 18.12.2020 10:59 | Son Güncelleme

Koronavirüsten sonra vatandaşlar yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Bunların başında gelen hisse senedi alım satım işlemleri yoğun bir şekilde talep görüyor. Dünyada ve Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor merak ediliyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021 ve hisse senetleri saat kaçta güncelleniyor haberimizde.

Hisse senetleri güncellenme saatleri 2021... Borsa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021!

Borsaya giren ve para kazanmak isteyen kişiler 2021 Borsa İstanbul çalışma saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Sonuçta borsada işlem yapmak ve hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek olukça önemli bir konu. Sadece Türkiye değil, Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri de merak ediliyor. Hisse alım satım yapanlar ve borsaya yeni başlayanlar, hisse senetleri saat kaçta güncelleniyor öğrenmek istiyor. Hisse senetlerinin güncellenme saatleri, borsa için oldukça önemli bir konu. 2021 Borsa saat kaçta açılıyor? İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021...

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR / KAPANIYOR?

Hisse senedi olanlar ve borsada işlem yapanlara Borsa İstanbul çalışma saatlerinin sabah 09:30'da başladığını belirtelim. Borsa İstanbul kapanış saati ise 18:10 olarak belirtilmişti. Bu saatler dışında hafta sonu herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. BİST resmi tatillerde çalışıyor mu merak edenlere, Borsa İstanbul'un çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda çalışmayıp, işlem yapmadıklarını belirtelim. Hisse senedi sahiplerinin anlık alıp sattığı hisselerden dolayı yatırım amaçlı kullanabileceği farklı saatlerde var.

2021 güncel borsa saatleri

İşte farklı yatırımlar için borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

DÜNYA BORSASI KAÇT AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Küresel piyasada yatırım yapan yatırımcıların merak ettiği hangi ülkede borsa ne zaman açılıyor ve kapanıyor sorusunun cevabı olarak isöe kıtalara göre değişiklik yapılacağı yönünde. Dünyada en büyük hisse piyasası Asya, Avrupa ve Amerikan borsaları açılış/kapanış saatleri oldukça önemlidir.

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri

Türkiye saati baz alınarak hazırlanan borsa açılış ve kapanış saatleri şöyle;

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınarak hazırlanmıştır.

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

Nasdaq : 16:30-23:00

Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

DÖVİZ PİYASALARINDA İŞLEM SAATİ NEDİR?

Küresel açıdan döviz piyasalarının açılış ve kapanış saatleri merkezlere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye saati ile döviz piyasaları pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü ise gece 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır. İşte bazı ülkelerin döviz piyasa işlem saati...

Sidney/Avustralya : 00:00-08:00

Tokyo/Japonya : 02:00-11:00

Londra/İngiltere : 10:00-19:00

Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00

New York/ABD : 15:00-00:00

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