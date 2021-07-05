Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz kararını açıkladı!

Havayolu işletmecisi Pegasus'un yarısına sahip olduğu Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arza karar verdi.

HİTİT BİLGİSAYAR HALKA ARZ OLUYOR

Açıklama Pegasus tarafından Cuma akşamı KAP'a yapıldı.

Açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

%50 iştirak payına sahip olduğumuz Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. tarafından bir kısım Hitit Bilgisayar paylarının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Halka arz işlemleri ve bu doğrultuda hazırlanacak pay izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kaynak: Reuters



