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Hepsiburada’nın, NASDAQ’taki piyasa değeri 4 milyar dolara ulaştı

01.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada’nın, NASDAQ’taki piyasa değerlemesi 4 milyar dolara ulaştı 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesi için çalışan Türkiye’nin Hepsiburada’sı NASDAQ Borsası’na halka açılarak küresel teknoloji devlerinin arasındaki yerini aldı.

Hepsiburada’nın, NASDAQ’taki piyasa değeri 4 milyar dolara ulaştı

NASDAQ’ta, Hepsiburada’nın hisselerinin işlem görmeye başlaması onuruna dijital gong töreni düzenlendi. Şirketin halka arz hisse fiyatı 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde olurken, halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

BAŞARINIZ GERÇEK BİR İLHAM KAYNAĞI"

e-ticaret sitesinin halka arzı için düzenlenen gong töreninde konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman NASDAQ’ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle Hepsiburada’yı kutladı. Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendiren Friedman, şunları söyledi;

“Türkiye’de önde gelen bir e-ticaret platformu yaratmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programınız 2017 yılından bu yana 19 binden fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde e-ticaret sitesinden yer alan işletmelerin yüzde 20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok”.

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"HALKA ARZLA GURUR DUYUYORUZ"

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “NASDAQ’ta halka açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme” dedi.

Emirdağ, uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin ve e-ticaretin gelecek hikayesine inanarak Türkiye’ye yatırım yapmalarının ve yatırım iştahının çok yüksek olmasının, Türkiye’deki diğer tüm şirketlere iyi bir örnek olacağına inandıklarını ifade etti.

Halka arzla birlikte, daha kurumsal bir yapıya kavuşarak, güçlenen sermaye yapısıyla müşteri odaklı iş süreçlerini ve hizmetlerini sürekli geliştirerek büyüme ve başarıyı sürdürülebilir kılmak istediklerini aktaran Emirdağ, sözlerini şöyle sürdürdü;

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“Hepsiburada Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen ilk ve tek yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza attık. Şirket olarak, Türkiye’deki KOBİ’lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. NASDAQ’ta teknolojinin devler liginde halka açık olmak, bu yolda bize hem rehberlik edecek hem de güç verecek”.

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Verilen bilgiye göre Hepsiburada, ülke genelindeki akıllı operasyon ve lojistik merkezleri, HepsiExpress, HepsiJet, HepsiGlobal, HepsiPay gibi katma değerli servislerden oluşan dev ekosistemiyle, Türkiye’nin ilk süper uygulama platformu olarak gelişimini sürdürüyor.

Türkiye’de emsali bulunmayan “Süper Uygulama” ile e-ticaret sitesi, müşterilere geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri (e-ticaret, süpermarket, ödemeler, havayolu biletleri) ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimini tek bir uygulama üzerinden sunuyor.

Kaynak: İHA

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