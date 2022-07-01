İkili tepe formasyonu nedir? İkili tepe formasyonu olursa ne olur?

İkili tepe formasyonu, yatırımcılar tarafından kolayca analiz edilebilir. Boğa sezonu sonlarında, ikili tepe formasyonlarıyla başarı yakalanabilir. Düşüş sonrası gelen tepki yükselişi ile ikili tepe oluşur. Zirveden gerçekleşen ilk düşüş sonrası gelen tepki yükselişi, ikinci tepeyi oluşturur. İkinci düşüş noktasına oldukça yakın ya da aynı seviyede olur. Tecrübeli yatırımcılar, ikili tepe formasyonunu doğru şekilde analiz ederek pozisyondan ayrılır. Bu duruma ek olarak düşüş pozisyonuna girilebilir ve düşüş noktası boyun çizgisi ile tahmin edilebilir. Boyun çizgisi ilk tepeden düşüşte oluşan noktadır.

İkili tepe formasyonu nedir?

İkili tepe ve ikili dip formasyonları, yatırımcıların sevdiği ve kolay analiz ettiği formasyonlar arasında bulunur. İkili dip formasyonu, ayı sezonlarında oluşur. Yükselişin habercisi olduğu için tecrübeli yatırımcı tarafından kolayca okunabilir. İkili tepe formasyonu, özellikle boğa sezonlarının bitiş habercisidir. Boğa sezonunda başlayan ani düşüşler sırasında oluşarak, yatırımcıya pozisyonlarını değiştirmesi için haber verir. Tecrübeli yatırımcılar tarafından okunarak, düşüş pozisyonu kazançları sağlar. Ayrıca boyun çizgisinden yararlanılarak, destek ve direnç noktaları hakkında bilgi verir. Agresif yatırımcılar için hızlı pozisyona girmeyi sağlar. Risk almamak için ikili tepe pozisyonuna onay gerekir.

İkili tepe formasyonu olursa ne olur?

İkili tepe formasyonu oluşursa, boğanın bitiş haberi gelir. Dönemsel olarak düşüş senaryolarında da ikili tepe formasyonu oluşabilir. Boğa sezonu sonu oluşan ikili tepeler, yüksek boyut ve fiyat aralıklarına sahip olur. Düşüş dönemlerinde nadiren de görülse kazanç tepeleri oluşturabilir. İkili tepeyi gördükten sonra boyun bölgesine kadar düşüş beklemek yanlış olmaz. Ayrıca oluşan tepeler direnç noktası haline gelir. Trend çizgisi çekilerek bakılırsa, tepe noktalarından direnç noktası kolayca görülür. Aynı şekilde boyun bölgesi de destek olarak çalışırsa W formasyonuna doğru yol açılır. İkili tepe ya da W formasyonu mu öğrenmek için grafikten onay almak önemlidir. Risk seven yatırımcılar stop kullanarak, dip noktasında pozisyona girebilir ve W formasyonuna göz kırpabilir. Yükselişin gelmediği durumlarda boyun çizgisi kırılarak, yeni dipler oluşur.

