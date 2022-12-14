FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. İşlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek? Devre kesici uygulaması borsa işlemini etkiler mi?

İşlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek? Devre kesici uygulaması borsa işlemini etkiler mi?

06.12.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle yatırımcıların hisse senedi gibi yatırım araçlarının değer kaybetmesini ve kişilerin mağdur olmalarını önlemesi ile bilinen devre kesici, borsada sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. İşlem sırasında devreye giren borsa devre kesici, süresi bittiği takdirde devre dışı olur. Dolayısıyla bu aracın devreye girdiği süreçte yatırımcıların sermayeleri güvence altında kalır. Borsa devre kesici uygulaması mevcut işlemi etkiler mi?

İşlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek? Devre kesici uygulaması borsa işlemini etkiler mi?

Yatırımcıların kişisel yatırım işlemlerinde mağdur olmalarını engellediği bilinen borsa devre kesici, uygulandığı süre boyunca geçerli olan bir araçtır. Dolayısıyla 15 dakikalık uygulama süresi bittiği takdirde bir borsa devre kesici devrede olmaz. Söz edilen borsa devre kesicinin uygulandığı süreçte ise hisse senedi gibi pek çok yatırım aracı üzerinde görülebilecek olan anormal dalgalanmaların önüne geçildiği söylenebilir. İşlem sırasında devre kesici uygulamasının başladığını gören kişiler, sermayelerinin güvence altında olduğunu anlayabilir.

Borsada devre kesici uygulaması nedir?

Genelde yatırımcıları güvence altına aldığı söylenen bir araç olan devre kesici, borsada sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Dolayısıyla devre kesicinin nasıl çalıştığı veya ne işe yaradığı gibi sorular da sıkça sorgulanır. İlk olarak borsa devre kesicinin kısa bir tanımını yapmakta fayda vardır. Borsa devre kesici fiyat değişimi eşiği aşacağı zaman, yani önceden belirlenen fiyat eğişi aşılmadan devreye giren bir araçtır. Böylece piyasada alım-satım işlemlerinin durdurulduğu söylenebilir. "işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek?" sorusunun cevabına kısaca o anda borsada devre kesici uygulamasının başladığının göstergesidir cevabı verilebilir.

BIST devre kesici nasıl çalışır?

Yatırımcılar borsada işlem yürütürken borsa devre kesici aracı ile sıklıkla karşılaşabilir. Bu nedenle "İşlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek?" gibi soruların da gündemde yer bulduğu söylenebilir. Söz konusu soruya yanıt verilirken BIST devre kesicinin işleyişinden söz edilmelidir. Dolayısıyla borsada devre kesicinin etkisi şu şekildedir:

  • Yatırımcıların sermayelerini korumalarına yarayan BIST devre kesici, fiyat değişimi eşiği aşılmadan önce devreye girer.
  • Bu süreçte yatırımcılar borsada devre kesici uygulamasının başladığına yönelik bir ibare görebilir.
  • Söz edilen ibare görüldüğü zaman alım-satım işleminin durdurulduğu anlaşılmalıdır.
  • 2020 yılında güncellenen BIST devre kesici süresinin 15 dakika olduğu da hatırlatılmalıdır.
  • Yani borsa devre kesici uygulaması bu sürenin sonunda bittiğinde, işlemlere kalındığı yerden devam edilebilir.

Borsa devre kesici ne işe yarar, avantajları nelerdir?

En temel görevi fiyat düzenleyici işlev görmesi olan borsa devre kesici, yatırımcıların yüzünü güldüren bir uygulamadır. Dolayısıyla önceden belirlenen eşiğin aşılması ihtimalinde bu aracın çalışma oldukça işe yarar. Böylece yatırımcılar, sermayelerinin güvence altına alındığını görür. Seans boyunca etkili olan borsa devre kesici, seans sonrasında ise devre dışı kalır. Yani bu aracın devrede olduğu süreç boyunca hisse senetleri gibi yatırım araçlarındaki anormal dalgalanmalar önlenmiş olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları ne kadar olacak?Uzman Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler
Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...
Anahtar Kelimeler:
borsada devre kesici borsa devre kesici

En Çok Okunan Haberler

Son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

Son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı!

Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı!

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.