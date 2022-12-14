İşlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek? Devre kesici uygulaması borsa işlemini etkiler mi?

Yatırımcıların kişisel yatırım işlemlerinde mağdur olmalarını engellediği bilinen borsa devre kesici, uygulandığı süre boyunca geçerli olan bir araçtır. Dolayısıyla 15 dakikalık uygulama süresi bittiği takdirde bir borsa devre kesici devrede olmaz. Söz edilen borsa devre kesicinin uygulandığı süreçte ise hisse senedi gibi pek çok yatırım aracı üzerinde görülebilecek olan anormal dalgalanmaların önüne geçildiği söylenebilir. İşlem sırasında devre kesici uygulamasının başladığını gören kişiler, sermayelerinin güvence altında olduğunu anlayabilir.

Borsada devre kesici uygulaması nedir?

Genelde yatırımcıları güvence altına aldığı söylenen bir araç olan devre kesici, borsada sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Dolayısıyla devre kesicinin nasıl çalıştığı veya ne işe yaradığı gibi sorular da sıkça sorgulanır. İlk olarak borsa devre kesicinin kısa bir tanımını yapmakta fayda vardır. Borsa devre kesici fiyat değişimi eşiği aşacağı zaman, yani önceden belirlenen fiyat eğişi aşılmadan devreye giren bir araçtır. Böylece piyasada alım-satım işlemlerinin durdurulduğu söylenebilir. "işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek?" sorusunun cevabına kısaca o anda borsada devre kesici uygulamasının başladığının göstergesidir cevabı verilebilir.

BIST devre kesici nasıl çalışır?

Yatırımcılar borsada işlem yürütürken borsa devre kesici aracı ile sıklıkla karşılaşabilir. Bu nedenle "İşlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır ne demek?" gibi soruların da gündemde yer bulduğu söylenebilir. Söz konusu soruya yanıt verilirken BIST devre kesicinin işleyişinden söz edilmelidir. Dolayısıyla borsada devre kesicinin etkisi şu şekildedir:

Yatırımcıların sermayelerini korumalarına yarayan BIST devre kesici, fiyat değişimi eşiği aşılmadan önce devreye girer.

Bu süreçte yatırımcılar borsada devre kesici uygulamasının başladığına yönelik bir ibare görebilir.

Söz edilen ibare görüldüğü zaman alım-satım işleminin durdurulduğu anlaşılmalıdır.

2020 yılında güncellenen BIST devre kesici süresinin 15 dakika olduğu da hatırlatılmalıdır.

Yani borsa devre kesici uygulaması bu sürenin sonunda bittiğinde, işlemlere kalındığı yerden devam edilebilir.

Borsa devre kesici ne işe yarar, avantajları nelerdir?

En temel görevi fiyat düzenleyici işlev görmesi olan borsa devre kesici, yatırımcıların yüzünü güldüren bir uygulamadır. Dolayısıyla önceden belirlenen eşiğin aşılması ihtimalinde bu aracın çalışma oldukça işe yarar. Böylece yatırımcılar, sermayelerinin güvence altına alındığını görür. Seans boyunca etkili olan borsa devre kesici, seans sonrasında ise devre dışı kalır. Yani bu aracın devrede olduğu süreç boyunca hisse senetleri gibi yatırım araçlarındaki anormal dalgalanmalar önlenmiş olur.

