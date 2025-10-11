FİNANS

İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföyü 3,1 trilyon TL'ye yükseldi

İstanbul'da yerleşik yatırımcıların pay senedi yatırımlarının büyüklüğü eylül sonu itibarıyla yüzde 25,7 artarak 3 trilyon 87 milyar 645 milyon liraya çıktı.

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, eylül sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı 1 milyon 581 bin 682 kişiyle İstanbul'da ikamet ediyor. Bu ili sırasıyla 649 bin 705 kişiyle Ankara ve 433 bin 202 kişiyle İzmir izledi.

İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 3 trilyon 87 milyar 645 milyon lira olurken, Ankara'da bu tutar 345 milyar 236 milyon lira, İzmir'de ise 157 milyar 849 milyon lira olarak belirlendi.

Bu dönemde İstanbul'daki yerleşik yatırımcıların portföy değeri yüzde 25,7 ve 630 milyar 362 milyon liralık artış kaydetti. Bu tutar geçen yılın aralık ayında 2 trilyon 457 milyar 283 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde Ankara'daki yatırımcıların portföy değeri de yüzde 31,9 ve 83 milyar 420 milyon lira yükseldi. İzmir de ise yatırımcıların portföy değeri yüzde 28,4 ve 34 milyar 923 milyon lira arttı.

Pay senedi yatırımcı sayıları dikkate alındığında ise yılın 9 ayında İstanbul'da yüzde 6, Ankara'da yüzde 6,9 ve İzmir'de yüzde 6,3 azalış kaydedildi.

3 BÜYÜK ŞEHİRDEN SONRA EN BÜYÜK PORTFÖY BURSA'DA

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra portföy büyüklüğü en fazla olan il Bursa oldu. Eylül sonu itibarıyla Bursa'da yerleşiklerin portföy değeri 97 milyar 203 milyon liraya, buradaki pay senedi yatırımcı sayısı ise 266 bin 262'ye ulaştı. Böylece Bursa, 3 büyük ilin ardından en çok pay senedi yatırımcısına sahip şehir olarak öne çıktı.

Portföy büyüklüğünde Bursa'yı 65 milyar 766 milyon lirayla Antalya, 50 milyar 124 milyon lirayla Adana, 49 milyar 559 milyon lirayla Gaziantep, 46 milyar 512 milyon lirayla Kocaeli, 32 milyar 732 milyon lirayla Balıkesir ve 30 milyar 796 milyon lirayla Mersin izledi.

Yatırımcı sayısına bakıldığında ise 4. sıradaki Bursa'yı 221 bin 666 kişiyle Antalya, 185 bin 441 kişiyle Kocaeli, 175 bin 383 kişiyle Adana, 133 bin 287 kişiyle Mersin, 128 bin 895 kişiyle Konya ve 117 bin 188 kişiyle Balıkesir takip etti.

YABANCILARDA EN BÜYÜK PAY SENEDİ PORTFÖYÜ KATAR'DA

Yurt dışı yerleşik yatırımcılara bakıldığında ise eylül sonu itibarıyla en çok yabancı yatırımcı 927 hesapla ABD'den olurken, portföy değeri açısından ise Katar 640 milyar 759 milyon lirayla ilk sırada yer aldı.

Portföy değerine bakıldığında Katar'ı 505 milyar 364 milyon lirayla ABD, 332 milyar 949 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi.

Listenin devamında 281 milyar 367 milyon lirayla İspanya, 134 milyar 722 milyon lirayla Hollanda, 97 milyar 756 milyon lirayla Lüksemburg, 68 milyar 796 milyon lirayla Norveç, 57 milyar 470 milyon lirayla Cayman Adaları, 54 milyar 746 milyon lirayla İrlanda ve 51 milyar 282 milyon lirayla Singapur bulundu.

Yabancı yatırımcı sayısında ilk sırada yer alan ABD'yi 258 yatırımcıyla Birleşik Krallık ve 200 yatırımcıyla Lüksemburg takip etti.

Listenin kalanında ise 160 yatırımcıyla İrlanda, 146 yatırımcıyla Hollanda, 75 yatırımcıyla Cayman Adaları, 22 yatırımcıyla Norveç, 13 yatırımcıyla Singapur, 10 yatırımcıyla Katar ve 8 yatırımcıyla İspanya sıralandı.

BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK YATIRIMCI BIST 100 ENDEKSİNDE

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde eylül sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 761 bin 455 kişi olarak belirlendi.

Sektör endekslerine bakıldığında en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 397 bin 448 kişiyle sanayi endeksi olurken, sanayi endeksini 3 milyon 975 bin 148 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.

Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise eylül sonu itibarıyla 995 bin 625 oldu.

EN YÜKSEK PORTFÖY DEĞERİ 45-49 YAŞ GRUBUNDA

Yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45-49 yaş aralığındaki yatırımcılar 373,9 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğü ise 0-14 yaşa ait olurken, bu grup aynı zamanda en az yatırımcıya sahip yaş aralığı olarak da listelendi.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 3 milyar 739 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 3 milyar 892 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 25 milyar 136 milyon lira oldu.

Portföy büyüklüğü 25-29 yaş grubundaki yatırımcılarda 65 milyar 908 milyon lira olurken, 30-34 yaşta 114 milyar 936 milyon lira, 35-39 yaşta 188 milyar 73 milyon lira, 40-44 yaşta 296 milyar 752 milyon lira oldu. En büyük payı 373 milyar 872 milyon lirayla 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

Bu grupların ardından portföy büyüklüğü 50-54 yaş aralığında 356 milyar 113 milyon lira, 55-59 yaş grubunda 274 milyar 184 milyon lira, 60-64 yaşta 185 milyar 312 milyon lira, 65-69 yaşta 146 milyar 287 milyon lira, 70-74 yaşta 101 milyar 529 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 132 milyar 695 milyon lira olması dikkati çekti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
borsa yatırımcı
