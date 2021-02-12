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İzdemir Enerji halka arz tarihi 2021: İzdemir Enerji halka arzı hangi bankadan yapılacak? İzdemir Enerji halka arz tarihi ne zaman?

BORSA HABERLERİ  | 12.02.2021 12:42 | Son Güncelleme

İzmir Demir Çelik, bağlı olan İzdemir Enerji'nin halka arzı hangi bankadan yapılacak merak ediliyordu. 11 Şubat tarihli KAP bildiriminde İzdemir Enerji'nin halka arz ve talep toplama işlemi için TSKB ile hizmet sözleşmesi imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Peki izdemir Enerji yatırımları neler? İzdemir ne zaman halka arz olacak? İzdemir Enerji talep toplama tarihleri belli oldu mu?

İzdemir Enerji halka arz tarihi 2021: İzdemir Enerji halka arzı hangi bankadan yapılacak? İzdemir Enerji halka arz tarihi ne zaman?

İzdemir Enerji ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu araştırmasını yapan yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem görecek olan İzdemir Enerji'nin hissesini alabilmek için araştırma yapıyor. İzmir Demir Çelik iştiraki İzdemir Enerji'nin halka arzına yönelik Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) detaylar paylaşıldı. İzdemir Enerji hangi bankadan talep toplayacak sorusuna cevap geldi ve yapılan bildiride, İzdemir Enerji'nin halka arz işlemini Türkiye Sanai Kalkınma Bankası (TSKB) ile imzaladığı açıklandı. Peki İzdemir Enerji talep toplama tarihleri nedir?

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İZDEMİR ENERJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. iştiraki İzdemir Enerji'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusu yapmıştı. İzdemir Enerji halka arzı ne zaman yapılacak yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Geçtiğimiz Ocak ayında aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığını fakat sonuçlanmadığını belirten şirket sonunda TSKB'ye yetki vereceğini açıkladı. İzdemir Enerji'nin halka arz oranı nedir sorusuna da henüz cevap gelmedi fakat İzdemir Enerji KAP'ta bildiri yayımlayarak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzaladığını duyurdu. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul'da İzdemir Enerji'nin talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.

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İZDEMİR ENERJİ HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLECEK?

İzdemir Enerji KAP'ta yayımladığı açıklamada TSKB aracılığı ile talep toplama işlemi yapacağını duyurdu. İzdemir Enerji talep toplama tarihlerine ilişkin bir bilgi yayımlamadı. İşte İzdemir Enerji KAP'ta yayımladığı bildiri;

"11.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığı belirtilmişti.

Bu kapsamda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzalamıştır." denildi.

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İZDEMİR ENERJİ 2021 YATIRIMLARI NEDİR?

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A. Ş.’nin büyük ortağı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur. Modern haddehane tesisleri 1983’te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 500 bin metrekare’nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir. İDÇ teknoloji, kalitesi ve üretimini daha da ileriye taşımak için, 2006 ve 2007 yılındaki yeni yatırımları sonucunda çelikhane üretim kapasitesini 1.500.000 ton/yıl, haddehane üretim kapasitesini de 900.000 ton/yıl’a çıkartmıştır.

Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan İDÇ, şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli, kalitesi, güçlü finans yapısı ve ulaştığı yıllık cirosuyla Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında yerini almıştır.

Grubun ana şirketleri:

• AKDEMİR Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş.

• İDÇ Liman İşletmeleri A. Ş.

• İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A. Ş.

olup temel faaliyet alanları demir-çelik, liman ve elektrik sektörleridir.

Bu noktada İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sürdürülebilir proje hedefleri çerçevesinde, yatırımların kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacını karşılamak üzere İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. uhdesinde İZDEMİR Enerji Santrali’ni hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

İZDEMİR ENERJİ HAKKINDA

Elektrik üretimine olan talep, ülkemizin gelişip kalkınmasını sağlayan her yeni sanayi tesisi ve her bir yeni kullanıcı ile hızla artmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz enerjinin kesintisiz olarak sağlanmasını güvence altına alabilmek için yeni ve modern enerji santralleri kurulması gerekmektedir.

Ülkemiz elektrik açığının azalmasında önemli bir rol oynayacağı ve ülkemiz ekonomisine katkısı olacağı inancıyla İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Aliağa’da 350 MW gücünde Süperkritik Termik Santral kurmayı planlamış ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben proje Çin Halk Cumhuriyeti’nden China Machinery Engineering Corporation (CMEC) şirketine ihale edilmiştir. Ancak, gerek ülkemiz ekonomisine olan katkıyı arttırmak ve gerekse yerel iş kaynakları yaratarak istihdamın arttırılması amacıyla sadece kritik ekipmanlar olan süperkritik kazan, türbin-jeneratör ve baca gazı arıtma sistemleri (DeSOx ve DeNOx) anahtar teslim proje olarak ele alınmaktadır. Söz konusu kritik ekipmanların temini ve montajı dışındaki santralin;

• Desalinasyon

• Demineralizasyon

• Elektroklorlama

• Atık Su Arıtma

• Soğutma Kulesi

• Step-up Trafosu ve Şalt (GIS)

• Yardımcı Kazan

• Elektrostatik Filtre

• Analiz Laboratuvarları

• Deniz Suyu ve Atık Su İsale Hattı

gibi yardımcı ünitelerin temini, montajı ve devreye alınma işleri ile santralın inşaat tasarımı ve tüm inşaat işleri ise yerel tedarikçilerden/müteahhitlerden sağlanacaktır. Proje bu yönüyle de ülkemiz ekonomisine katkıyı en maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir.

Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulması planlanan İZDEMİR Enerji Santralı yıllık 2.562.000.000 kWh elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine verecektir.

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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