Kaosun bedelini yine borsa ödedi, 15 Temmuz, Gezi, Covid... Son 7 yılda ezdi geçti! Yatırımcıya acı tablo!

19 Mart tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Borsa İstanbul'da sert bir düşüş yaşandı ve iki kere devre kesici uygulandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile beraber BIST 100'deki kayıp yüzde 16,3 oldu.

Borsa İstanbul'da yaşanan kaybın daha ne kadar devam edeceği merak edilirken bugün BIST 1OO endeksi haftaya yüzde 1,35 yükselişle 9.167,00 puandan başladı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada 25 Nisan 2025 tarihine kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerini yasakladı.

Borsa İstanbul'un daha öncesinde de bu kadar büyük bir kaybın pençesine düşüp düşmediği merak edilirken Para Medya borsanın son 7 yılda hangi olayla karşısında ne kadar değer kaybettiğini derledi.

GEZİ OLAYLARINDA YÜZDE 30'DAN FAZLA DEĞER KAYBETMİŞTİ

Taksim'deki kentsel gelişim planına karşı çıkılması sonrası 28 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı'nda eylemler yapılmaya başlanmıştı. Olayların akabinde Borsa İstanbul olaylardan etkilenerek değer kaybetmişti. 90 gün kadar süren düşüşte BIST 100'deki yüzde 33,50 değer kaybetmişti.

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin bedelini borsa da ödemiş ve 6 gün süren kayıp ile beraber BIST 100'deki kayıp yüzde 19,41 seviyesinde olmuştu.

COVİD VİRÜSÜ BORSAYI DA SARMIŞTI

Çin'den tüm dünyayı saran Covid-19 virüsü borsayı 15 gün boyunca etkileyerek yüzde 28,36 oranında bir değer kaybına neden olmuştu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından borsa yüzde 11,32 oranında değer kaybetmişti. Dolar spekülasyonu ve Naci Ağbal krizleri de borsanın etkilenmesine neden olan diğer etkenlerdendi.

KÜRESEL HAREKETLER BORSAYI VURDU

Yurt için piyasalardaki karışıklılıklar borsayı etkilerken aynı zaman yurt dışında yaşanan olaylarda borsayı etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-İran çatışması gibi etkenler borsanın değer kaybetmesine neden oldu.

Son olarak İmamoğlu'nun tutuklanması ile borsanın nasıl bir hareketlenme yaşayacağı merak ediliyor. İşte son 7 yılda borsanın değer kaybetmesine neden olan olayların tablosu:



