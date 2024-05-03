FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Koç Metalurji ve Altınay Savunma halka arz olacak

Koç Metalurji ve Altınay Savunma halka arz olacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.05.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Metalurji ile Altınay Savunma Teknolojilerinin ilk halka arzını onayladı.

Koç Metalurji ve Altınay Savunma halka arz olacak

SPK bültenine göre, Koç Metalurjinin pay başına 20,50 liradan, Altınay Savunma Teknolojilerinin pay başına 32 liradan ilk halka arzına onay verildi.

Hun Yenilenebilir Enerji Üretimin 420 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Pegasus Hava Taşımacılığının 397 milyon 700 bin 293 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, Çağdaş Faktoringin 250 milyon lira, Arena Finans Faktoringin 120 milyon lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerlerin 400 milyon lira, VDF Filo Kiralamanın 350 milyon lira, Aktif Yatırım Bankasının 21 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvuruları kabul edildi.

SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Kurul, Ünlü Portföy Yönetimi AŞ İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun, Nurol Portföy Yönetimine devreldilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Acar Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 47 milyon liradan 102 milyon liraya artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonunun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yediemin otoparklarında 'vurgun' tablosuYediemin otoparklarında 'vurgun' tablosu
Emekli ve memurun maaş hesabı değişiyorEmekli ve memurun maaş hesabı değişiyor
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları değiştiAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları değişti
Anahtar Kelimeler:
halka arz
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları değişti

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları değişti

Emekli ve memurun maaş hesabı değişiyor

Emekli ve memurun maaş hesabı değişiyor

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu, kulislerde de konuşuluyor

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu, kulislerde de konuşuluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.