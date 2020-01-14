Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

ABD, Ağustos 2019'da "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı. Dün akşam yayımlanan ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nda, izlenen 20 büyük ekonomiden hiçbirinin kur manipülasyonuna kalkışmadığı belirtilirken, İsviçre'nin, izleme listesine eklendiği ifade edildi. Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, İrlanda, Singapur, Malezya, ve Vietnam'ın izlenmeye devam edileceği bildirilen raporda, "Çin, şeffafiyet ve hesaplanabilirliği teşvik ederken, rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak için önemli vaatlerde bulundu." denildi.

Analistler, ABD ile Çin arasında yarın imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması öncesi taraflardan gelen pozitif yönde açıklamaların pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, New York borsasında dün yine rekorlar kırıldığını ifade etti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken Dün Dow Jones endeksi de yüzde 0,29 yükseliş kaydetti. Tesla başta olmak üzere teknoloji şirketi hisselerinin satış ve karlılık beklentilerinin artması ile alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin, ay sonundaki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'nin sanayi üretimi verisinin beklentilerin çok altında kalmasına karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.