Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti. Karar sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Teknoloji hisselerindeki oynaklığın devam etmesi yatırımcıların risk algısını artırırken, dolar endeksi ise sınırlı yükselişle 93,4'e çıktı. Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi. Avrupa tarafında, bugün gerçekleştirilecek BoE'nin toplantısı öncesi, dün karışık bir seyir izlendi. Brexit belirsizliğinin sürmesine karşın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ekonomilerdeki toparlanma eğilimi pay piyasalarındaki satışları sınırlayan etkenler arasında öne çıktı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüş kaydetti. Sterlin/dolar paritesi ise dünkü yüzde 0,6'lık yükselişi sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 0,3 değer kaybederek 1,2940'a indi. Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,1'de bıraktı. Sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yenlik borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yenlik Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyuran BoJ, ekonominin yavaş yavaş yeniden başlayan faaliyetle toparlanmaya başladığını duyurdu. Karar sonrası, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti, dolar/yen paritesi ise dünkü yüzde 0,5'lik düşüşün ardından hafif bir şekilde toparlayarak 105,03'e çıktı. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.