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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

25.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dün yayımlanan, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı banka yetkililerinin enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, enflasyonun Komitenin hedefleriyle uyumlu seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda, Komitenin varlık alımlarının hızını ayarlamaya ve federal fon oranı için hedef aralığını üyelerin halihazırda beklediğinden daha erken yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Öte yandan ABD'de dün oldukça yoğun geçen veri gündeminin ardından piyasalar Şükran günü nedeniyle iki günlük tatile girdi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inerken, ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları ise yüksek enflasyona rağmen ekimde yüzde 1,3 ile beklenenden fazla arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, aynı dönemde yıllık yüzde 4,1 ile 1991'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, verilerde gözlemlenen enflasyonist etkilerin Fed'in para politikasına etki edebileceğini kaydederek, varlık alımlarının hızının yavaşlatılmasına ilişkin beklentilerin yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,64 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi de 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli destek olduğunu belirttikleri 1.790 seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,03 düşüş kaydetti.

Avrupa'da, Kovid-19 salgını gündemin odağında yer almaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer ECB yetkililerinin konuşmalarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Öte yandan, Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) koalisyon protokolünün tamamlandığını açıkladı. Buna göre SPD'nin başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz yeni hükümetin başbakanı olacak.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise şu sıralarda Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyenin hemen üzerinde 1,1210'dan işlem görüyor.

Bugün Asya borsalarında da karışık bir seyir izlenirken, Güney Kore Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00'e yükseltti. Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/won paritesi yüzde 0,1 artışla 1.189,50'ye çıkarken, Kospi endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybetti.

Japonya'da açıklanan verilere göre hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1 artışla beklentileri aşarken, öncü endeks 100,9'a yükseldi. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazandı. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,55 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.812,30 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün günü yüzde 5,7 azalışla 12,0873'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,9520'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında yer alamaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Almanya, aralık ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri


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