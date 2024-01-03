FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

03.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken yatırımcıların gündeminde bugün ABD'de açıklanacak veriler ve Fed'in toplantı tutanakları var.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel pay piyasalarının yeni yılın ilk haftasına temkinli başlarken bugün küresele piyasalarda karışık seyir hakim. Analistler, hafta içince açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği görüşünde.

Hali hazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündemi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, Fed'in toplantı tutanaklarının gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği düşünülüyor.

MAKROEKONOMİK VERİLER PİYASALARDA OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni yılın ilk haftasına temkinli başladığını belirterek, hafta içince açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

ABD'DE AÇIKLANACAK İSTİHDAM RAPORU

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çeken analistler, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 77 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'nin kamu borcu ise 2023 yılında 2,6 trilyon dolarlık artışla 34 trilyon dolara ulaşırken, dün açıklanan verilere göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 48,2'den 47,9'a revize edildi.

PETROLDE 'KIZILDENİZ' ETKİSİ

Kızıldeniz'de, ABD ve İran'ın karşı karşıya geldiğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarında oynaklığı artırırken, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 75,8 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 6 baz puanlık artışla yüzde 3,94'e çıkarken, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla 2 bin 58 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 65 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,9 artışla 102,2 seviyesinden günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 102,1'de bulunuyor.

BİTCOİN 8 AY SONRA 45 BİN DOLARI AŞTI

Kripto para birimlerinde de yeni yılın ilk günlerinde oynaklık öne çıkarken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bazı kurumların Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentilerle Bitcoin dün, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doları aştı. Şu sıralarda da önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 45 bin 175 dolardan işlem görüyor.

Pay piyasaları tarafında ise dün Apple'ın hisseleri, Barclays'in zayıf iPhone satışlarını gerekçe göstererek şirketin notunu düşürmesi sonrası yüzde 3,6 değer kaybetti.

Nvidia hisseleri, yarı iletken endüstrisi üzerinden devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle yaklaşık yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Hollanda hükümetinin, ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin Çin'e ihracat lisanslarını iptal ettiğini bildirmesinin ardında Hollandalı şirket ASML'nin hisseleri de yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydetti.

AMD, Intel ve Qualcomm'un da aralarında bulunduğu diğer yarı iletken hisseleri de söz konusu haberin ardından değer kaybetti. AMD hisseleri yüzde 6'ya yakın, Intel hisseleri yüzde 5'e yakın ve Qualcomm hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Tesla'nın hisseleri ise şirketin yılın dördüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısının 484 bin 507 ile tahminleri aşmasına ve 2023 hedefine ulaşmasına yardımcı olmasına rağmen yatay bir seyir izledi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 2'nin, Google, Microsoft ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 azalış, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

AVRUPA'DA DA KARIŞIK SEYİR İZLENDİ

Avrupa tarafında da yeni yılın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi. Dün bölge genelinde açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam etti.

İngiltere'de imalat sanayi PMI 46,2 ile beklentilerin altında kaldı. Böylece, İngiltere'de imalat sanayi PMI, 17 aydır daralma göstermiş oldu. Almanya'da 43,3 ve Avro Bölgesi'nde 44,4 olarak açıklanan imalat sanayi PMI, beklentileri aşsa da 50 sınırının altında olmaya devam etti.

Dün yüzde 0,9 azalışla günü 1,0940 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0960 seviyesinde bulunuyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR

Japonya'da tatil nedeniyle bugün de işlem gerçekleşmezken, diğer Asya borsalarında negatif seyir hakim oldu. Japonya'da meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıkarken, artçı sarsıntıların hala sürdüğü aktarıldı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 geriledi. Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla 7.624,29 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 29,7344'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,7610 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE ve ÜFE

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal yardımlara memur zammı güncellemesiSosyal yardımlara memur zammı güncellemesi
6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti! 6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!
Son dakika | Rekor Selçuk Bayraktar'ın! 2022'de milyonlarca mükelleften en çok gelir vergisini o beyan ettiSon dakika | Rekor Selçuk Bayraktar'ın! 2022'de milyonlarca mükelleften en çok gelir vergisini o beyan etti
Anahtar Kelimeler:
karışık küresel piyasa seyir
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

2024 memur zammı netleşti!

2024 memur zammı netleşti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.