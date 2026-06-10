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MAVI GIYIM (MAVI) 11 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

MAVI GIYIM (MAVI), 11 Haziran Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 10 Haziran Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 43,54 TL kapanış, %-2,81 değişim ve 0,50 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

MAVI GIYIM (MAVI) 11 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,56%
ALARK 1,34%
AEFES -1,67%
ARCLK -0,49%
ASELS 5,46%
ASTOR -4,68%
BTCIM 0,51%
BIMAS -0,85%
BRSAN 3,51%
CANTE -2,67%
CIMSA -0,36%
CCOLA 0,96%
DSTKF 1,96%
DOAS 5,46%
EKGYO -0,57%
ENKAI -2,44%
EREGL 0,00%
FROTO 1,33%
GARAN -1,69%
GUBRF -1,88%
HEKTS -4,19%
ISCTR -0,72%
KRDMD -2,56%
KCHOL -0,91%
KONTR -6,06%
KUYAS -1,02%
MAVI -2,81%
MIATK 0,21%
MGROS -0,89%
OYAKC 0,86%
PASEU 4,46%
PGSUS -1,24%
PETKM -1,34%
SAHOL -0,05%
SASA 0,00%
SISE -0,32%
HALKB -3,00%
TSKB 0,69%
TAVHL 1,36%
TOASO -1,69%
TRMET -5,18%
TUPRS 2,31%
TRALT -1,87%
THYAO -0,42%
TTKOM -2,62%
TCELL -0,85%
TURSG 0,08%
ULKER -0,87%
VAKBN -3,07%
YKBNK -2,08%
Cansu Çamcı

MAVI GIYIM (MAVI) hissesi 10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde güne 44,60 TL’den başladı. Seans içinde 44,62 TL seviyesine yükseldi, en düşük 42,86 TL görüldü ve günü 43,54 TL’den kapattı.
MAVI GIYIM (MAVI) hissesi için 10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,81 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,50 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 11,45 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 43,54 TL, 44,80 TL, 44,14 TL, 43,60 TL, 42,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 42,50 TL – 44,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MAVI GIYIM (MAVI) hissesinin 10 Haziran Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 42,81 TL, 52 günlük ortalama 42,13 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 42,00 TL ve 41,00 TL destek, 44,00 TL ve 45,00 TL direnç noktalarıdır.

MAVI GIYIM (MAVI) 11 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

MAVI GIYIM (MAVI) 11 Haziran Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
285
13.398.241.330,25
% -4.68
18:10
ASELS
376.75
13.376.222.463,00
% 5.46
18:10
THYAO
295.5
9.389.712.061,75
% -0.42
18:10
EUPWR
96.6
7.528.309.820,95
% 9.96
18:10
AKBNK
66.1
6.598.355.859,85
% -1.56
18:10
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