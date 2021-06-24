Meditera halka arz oluyor! İşte hisse fiyat aralığı ve halka arz tarihleri

Meditera, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği kaynak ile Ar-Ge yatırımlarını geliştirmeyi, uluslararası patentli ürünleri ile dünyadaki marka bilinirliğini artırarak pazar payını büyütmeyi ve dünyada söz sahibi olmayı hedefliyor.

HİSSE FİYATI 28 TL

Tıbbi malzeme kuruluşları arasında sektörün önde gelen şirketi Meditera, sermaye artırımı yoluyla halka arz oluyor. 23-24-25 Haziran tarihleri arasında talep toplayacak olan şirket, paylarının %20,59’unu halka arz edecek. Pay başına halka arz fiyatı 28 TL olarak belirlenen Meditera’nın halka arz süreci, Gedik Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Dünya pazarında adından söz ettirme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Meditera, halka arzdan elde edeceği kaynak ile yeni yatırım ve kapasite artışı sağlamayı, Ar-Ge yatırımını artırmayı ve ihracat faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyor.

PATENTLİ VE MARKALI ÜRÜNLERLE İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

80 ülkede 100’den fazla müşteriye ihracat gerçekleştiren Meditera, anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürün üretiminde faaliyet gösteriyor. Meditera, yeni nesil inovatif solunum devrelerinin, infüzyon setlerinin ve diğer tıbbi cihazların geliştirilmesi için Ar-Ge ve patent üretilmesi çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, İzmir Tire’de 41 bin metrekare alan içerisinde bulunan üretim merkezi ve Meksika’da faaliyette olan fabrika ile devam ediyor. Meditera, kendi tescilli markaları ile katma değerli üretimin yanı sıra, sağlık endüstrisindeki uluslararası firmalara solunum devreleri ve infüzyon setlerinde sözleşmeli üretim de yapıyor. 2020’de satışların %60’a yakını ihracattan elde eden Meditera, 2021 yılında da ağırlıklı ihracat pazarlarında büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. 2020 yılında 203 milyon TL yurtdışı satış gerçekleştiren şirket ihracatının %69’unu Avrupa, %21’ini Asya, %6’sını Kuzey Amerika ve %3’ünü ise Avustralya kıtasına yapıyor.

Meditera, üretim ve satışta lisans/sertifika zorunluluğu olan bir sektörde faaliyetlerini sürdürürken, tamamı CE markalama hakkına sahip ürünler ile ISO 13485 ‘Tıbbi Malzeme Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun üretimler yapıyor. Meditera, ayrıca sahip olduğu FDA onayı ile ABD’ye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket’in 2020 yılında bir önceki yıla göre %54,7 artışla 359,3 milyon TL ciro, %136,1 artışla 105,8 milyon TL FAVÖK, %122,4 artışla 60,4 milyon TL net kâra ulaşmıştır. 2020 yılı FAVÖK marjı %29,4, net kar marjı ise %16,8’dir.

31 Mart 2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre Meditera’nın toplam 42 milyon TL finansal borca karşılık nakit ve nakit benzerleri 87 milyon TL olup, Meditera 45 milyon TL net nakit pozisyon ile sağlıklı ve büyümeye açık bir bilançoya sahiptir.

Meditera, 2021 yılında da ihracat ağırlıklı olarak istikrarlı büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor.

MEDİTERA'YI DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ"

Halka arz ve gelecek hedeflerine yönelik açıklamalar yapan Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, “Tıp alanında dünya çapında bir marka olmak için oldukça güçlü bir altyapıya sahip olmak gerekiyor ve biz bu iddiaya sahibiz. Bugün sektörün önde gelen tıbbi malzeme kuruluşları arasında yer alıyoruz. Temel hedefimiz bir Türk şirketini tıp gibi bir alanda patentleri ile dünya markası haline getirmek. Halka arzdan gelen kaynak ile Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmayı, kurumsallaşmayı güçlendirerek daha hızlı büyümeyi ve yurt dışında firma satın alması yoluyla bu pazarlardaki konumumuzu artırmayı hedefliyoruz. İhracat odaklı büyümemizi sürdürürken, yurtdışı pazarlarında yeni yatırımlarımıza da devam edeceğiz. ” açıklamalarını yaptı.

