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Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor! İşte hisse fiyat aralığı

23.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yılı aşkın süredir Türkiye’de ticaretin dijital dönüşümüne liderlik eden Türkiye’nin Hepsiburada’sı, dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD’nin NASDAQ Borsası’nda halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor! İşte hisse fiyat aralığı

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 56,740,000 adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu.

HİSSE FİYAT ARALIĞI BELLİ OLDU

Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada’nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11ABD$ ile 13ABD$ arasında olması bekleniyor.

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Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.
Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, NASDAQ borasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olarak Türkiye tarihinde bir “ilk”e imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun güzel para kazanacaklar inşallah indirimler artar bizde faydalanırız
1 kere turkiyenin değil ingilizlerin satın aldı artık hiç birşey bizim değil kandırmayın kendinizi

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